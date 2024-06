Dead by Daylight per PS4: un'avventura da non perdere (-21%)

L’universo oscuro di Dead by Daylight, per PS4, è oggi disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 21%. Questo gioco multigiocatore 4vs1 ti catapulta in un’avventura horror mozzafiato, dove la paura e la suspense sono all’ordine del giorno. Non perdere altro tempo e acquistalo al prezzo competitivo di soli 22,99 euro, anziché 29,00 euro.

Dead by Daylight per PS4: preparati a rimanere incollato allo schermo

In Dead by Daylight, il giocatore ha la possibilità di scegliere tra due ruoli distintivi: quello del killer o dei sopravvissuti. I sopravvissuti operano in terza persona, permettendo loro di avere una panoramica più ampia e strategica dell’ambiente circostante. Devono collaborare per completare obiettivi e scappare dal killer che li insegue, rendendo ogni partita una corsa contro il tempo e la morte.

Dall’altro lato, i killer operano in prima persona, focalizzati esclusivamente sulla cattura delle loro prede. Ogni killer è unico, con abilità speciali e stili di gioco distintivi che rendono ogni incontro imprevedibile e adrenalinico. L’atmosfera tesa e il design agghiacciante degli ambienti contribuiscono a creare un’esperienza di gioco immersiva e intensa.

Il gioco offre anche un sistema di avanzamento esclusivo per ciascun personaggio, che permette ai giocatori di sbloccare e personalizzare abilità e oggetti, affinando così le proprie strategie e migliorando le performance nel corso delle partite. Le opzioni di personalizzazione non solo ampliano la varietà del gameplay, ma anche il coinvolgimento degli utenti, permettendo di modellare l’esperienza di gioco secondo le proprie preferenze.

Grazie allo sconto del 21% su Amazon, questo è il momento perfetto per immergersi in un’avventura spaventosa e avvincente. Se l’idea di sfidare amici o altri giocatori in una lotta per la sopravvivenza o nei panni di un temibile cacciatore ti affascina, Dead by Daylight è un’opportunità da cogliere al volo. Non perdere ulteriore tempo e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 22,99 euro, prima che sia troppo tardi.