Debian 12.8 si aggiorna con bugfix e 50 aggiornamenti di sicurezza

Gli sviluppatori hanno da poco rilasciato il settimo aggiornamento di Debian, ovvero la versione 12.8, la quale apporta una lunga lista di correttivi che riguardano sia bug che sicurezza.

Debian 12.8: rilasciato il settimo aggiornamento per la distribuzione Linux

Debian 12.8 è basato sul kernel Linux 6.1 LTS (Long Term Service) e arriva in sostituzione della versione 12.3, la quale non è stata rilasciata dagli sviluppatori per problemi tecnici con il file system ext4 con cui si verificava la corruzione dei dati. La nuova versione aggiorna ora il supporto di installazione, evitando agli utenti di scaricare numerosi aggiornamenti per i repository dopo l’installazione.

L’ultimo aggiornamento corregge un totale di 68 bug che riguardavano vari pacchetti, insieme a 50 aggiornamenti di sicurezza, i cui dettagli sono elencati nel dettaglio nella pagina dedicata all’annuncio della versione. Chi aggiornerà il sistema senza effettuare nuovamente l’installazione, dovrà comunque aggiornare solo pochi pacchetti, dato che la maggior parte di quelli aggiornati sono inclusi nell’ultima versione.

Come di consueto, l’immagine di installazione Debian 12.8 è disponibile al download dalla pagina ufficiale per i sistemi basati su piattaforma a 64-bit (EM64T/AMD64), 32 bit (i386), ma anche PowerPC 64-bit (ppc64el), IBM System z (s390x), MIPS 64-bit e 32-bit (mips64el/mipsel), oltre che per MIPS, Armel, ARMhf e AArch64 (arm64).

L’immagine live è invece disponibile solamente per piattaforme a 64-bit, con gli ambienti desktop KDE Plasma 5.27.5 LTS , GNOME 43.9, Xfce 4.18 , Cinnamon 5.6.8, MATE 1.26.0, LXQt 1.2.0 e LXDE 0.10.1, oltre che la versione standard fornita senza alcun ambiente grafico.

Chi ha intenzione di aggiornare la propria installazione Debian, può farlo attraverso i comandi “sudo apt update” e “sudo apt full-upgrade” da inserire nel terminale del sistema. Per aggiornare l’installazione è anche possibile utilizzare un gestore pacchetti come Synaptic Package Manager.

Ricordiamo che la prossima versione della distribuzione Linux, vale a dire Debian 13, è prevista per l’uscita il prossimo anno e, tra le novità attese, dovrebbe esserci l’adozione del nuovo file system tmpfs per una gestione più efficiente dei file temporanei.