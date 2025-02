Debian 13 aggiornerà l'ambiente desktop a GNOME 48

Debian 13 “Trixie”, la futura versione della nota distribuzione Linux attesa per il lancio a metà di quest’anno, sta già iniziando a congelare lo sviluppo, avvicinandosi così alle fasi finali delle varie versioni anteprima e le release candidate. Trattandosi della versione principale da cui scaturiranno le altre varianti, c’è molta attesa per la nuova release, che getterà anche le basi per i successivi due anni.

Debian 13: l’ambiente desktop sarà aggiornato a GNOME 48

Tra le ultime novità relative a quello che possiamo aspettarci su Debian 13, c’è l’aggiornamento dell’ambiente desktop, che passerà a GNOME 48, la cui uscita è prevista per il 19 marzo. La notizia è stata data direttamente da un ingegnere Canonical che lavora anche allo sviluppo Debian, specificando che la decisione è arrivata dopo le canoniche discussioni con gli altri collaboratori, con l’obiettivo di ottenere la release candidate della nuova versione dell’ambiente desktop prima del congelamento totale dello sviluppo.

Come sappiamo, GNOME 48 introdurrà diverse novità importanti, tra cui figurano un gran numero di migliorie e aggiornamenti, tra cui:

Limiti di utilizzo per il sistema e possibilità di avere un resoconto delle statistiche relative al tempo d’uso direttamente da GNOME Shell.

Migliorie Wayland che interessano Mutter, il gestore finestre GNOME, con nuovi protocolli per la temporizzazione e di accodamento, a beneficio delle prestazioni e la reattività.

Nuovo lettore audio ufficiale Decibels, per un’esperienza di ascolto più intuitiva e semplificata.

Aggiornamenti per GNOME Snapshot che consentono adesso di leggere anche i codici QR, oltre all’acquisizione e la modifica di schermate.

Uno strumento integrato per la modifica e la visualizzazione delle immagini, con possibilità di ridimensionare, tagliare o ruotare le immagini direttamente all’interno dell’interfaccia.

Miglioramenti al risparmio energetico con informazioni più chiare sull’utilizzo della batteria, i profili di alimentazione e le opzioni di configurazione aggiuntive.

Aggiornamenti per GNOME Remote Desktop con rendering di nuova generazione e accelerazione hardware tramite Vulkan e VA-API.

Miglioramenti per Nautilus per quanto riguarda i caricamenti delle miniature e, in generale, alle prestazioni.

Debian 13, tuttavia, sarà come di consueto anche disponibile con altri ambienti desktop e, nel caso di KDE, dovrebbe far uso di Plasma 6, nonostante non siano ancora state rilasciate conferme ufficiali. Il rilascio della nuova versione della distribuzione dovrebbe avvenire ad agosto.