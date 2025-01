Debian 13 Trixie: annunciate le date di congelamento dello sviluppo

Debian 13 Trixie, la prossima versione di una delle principali distribuzioni Linux, verrà rilasciato nei prossimi mesi e, in occasione di ciò, gli sviluppatori hanno annunciato le prime date di congelamento dello sviluppo, dopo che proprio il 31 dicembre dello scorso anno era stata resa disponibile la versione Alpha 1.

Debian 13 Trixie: annunciata la data di congelamento dello sviluppo

Come annunciato da un post pubblicato ieri sera nella lista mail degli sviluppatori, Debian 13 è pronto per la sua transizione, con un congelamento progressivo che riguarderà prima la toolchain il 15 marzo, per poi essere attuato in maniera leggera il 15 aprile e in modo più importante il 15 maggio, dove non si potrà più mettere mano a componenti come i pacchetti principali e quelli senza autopkgtest. Il congelamento finale deve invece ancora essere determinato, con un annuncio che interesserà una data successiva.

Considerando le tempistiche della versione precedente, dove il congelamento di sviluppo per la toolchain è stato attuato il 12 gennaio 2023, per un rilascio poi avvenuto il 10 giugno 2023, è lecito aspettarsi che il lancio della prossima versione possa avvenire nel mese di agosto, in linea con i precedenti rumor degli addetti ai lavori.

Tra le novità che ci aspettano su Debian 13 Trixie, anticipate già in precedenza, è presente l’adozione del nuovo file system tmpfs che consente una gestione più efficiente dei file temporanei, adeguandosi così al resto delle distribuzioni Linux. Nel sistema, infatti, la gestione di questi file non aveva finora incluso la pulizia automatica e, per questo motivo, gli sviluppatori hanno convenuto sull’adozione di sistemi più moderni. Tmpfs interesserà le cartelle “/tmp” e “/var/tmp” e la prima verrà impostata come predefinita per l’archiviazione dei file temporanei. Verranno quindi implementate procedure di pulizia automatiche, insieme all’archiviazione della cartella nella memoria RAM, per consentire di velocizzare notevolmente l’accesso ai file e, al tempo stesso, ridurre l’usura della memoria persistente insieme ad altri vantaggi che abbiamo spiegato qui.