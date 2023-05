Decoder Digitale Terrestre 1000 canali a soli 19€ su Amazon

Aggiorna il tuo vecchio televisore alla nuova tecnologia Mpeg-4 e DVB-T2 con il Decoder Digitale Terrestre Leyf PA-2211. Questo apparecchio, completo di tutto e con un’ottima dotazione lo acquisti in offerta su Amazon a soli 19,90 euro. Un prezzo speciale visto che si tratta di un prodotto qualitativamente importante. Universale, lo colleghi al tuo TV sia tramite porta SCART che HDMI.

Avvia la prima ricerca automatica e memorizza fino a 1000 canali. Guardali in alta qualità grazie alla tecnologia Full HD a 1080p. La sintonizzazione automatica garantisce aggiornamenti costanti e sempre perfetti per ricevere tutti le programmazioni televisive alle ultime frequenze. La guida ai programmi è disponibile all’uso in 10 lingue differenti tra cui anche l’italiano.

Decoder Digitale Terrestre Leyf PA-2211

Il Decoder Digitale Terrestre Leyf PA-2211 ti risolverà parecchi problemi di ricezione dovuti ai nuovi standard trasmissivi. Dotato di porta USB, puoi utilizzarlo come mediaplayer trasmettendo immagini, video e audio da una periferica esterna collegata. Inoltre, supporta anche la visione di YouTube se collegato online tramite Dongle WiFi USB. Approfitta subito di questa incredibile offerta.

Aggiungilo al carrello con soli 19,90 euro. La promozione è disponibile per tutti i clienti Amazon Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.