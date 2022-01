Decoder digitale terrestre, -33% e antenna USB Wifi

L'incedere del Digitale Terrestre nella nuova formulazione DVB-T2 impone in molti casi di dover aggiornare le proprie case con nuova strumentazione o nuovi televisori. Quando il televisore necessita di un update, l'opzione è sicuramente quella migliore poiché si può far leva su maggior velocità, minori ingombri e la certezza di avere un device compatibile con i nuovi standard; quando invece non è consigliabile approdare immediatamente ad un cambio di una tv magari relativamente recente, allora bisogna semplicemente scegliere la migliore tra le opzioni disponibili per un decoder che consenta l'accesso al nuovo standard. “Migliore” in molti casi coincide con “in miglior offerta”: l'omologazione dei device è alta, le differenze sono minime, ma offerte di questo tipo possono fare la differenza.

Digitale Terrestre, in offerta per poche ore

Oggi su Amazon un decoder DVB-T2 è disponibile per soli 26,72 euro con uno sconto del 33% rispetto al prezzo iniziale. Si tratta di un Full HD Hevc 10 bit (MT7601) che, in aggiunta alla strumentazione utile per il collegamento con qualsiasi televisore (possiede peraltro tanto una uscita HDMI quanto una più tradizionale presa Scart di vecchia generazione), dispone anche di collegamento ethernet o USB Wifi. Grazie a quest'ultimo accessorio, è possibile collegare al Wifi il dispositivo ed accedere così ad una serie di app per arricchire il televisore di contenuti ulteriori.

Il prezzo odierno è il migliore mai sperimentato su questo modello. L'offerta è destinata a durare soltanto poche ore, la disponibilità è immediata e la spedizione è gratuita.