Decoder digitale terrestre multifunzione: 19,99€

L’era del nuovo digitale terrestre è ormai alle porte: fortunatamente, non serve cambiare televisore: è sufficiente un decoder DVB-T2 da collegare a quello che si ha già in casa, così da poter continuare a ricevere tutti i canali. Qui è dove ti proponiamo un modello multifunzione oggi in vendita su Amazon al prezzo finale di soli 19,99 euro grazie allo sconto del 35% sul prezzo di listino.

Digitale terrestre e molto di più con questo decoder in offerta

Il supporto è garantito per tutti gli standard più recenti (HEVC Main10, H.265, MPEG-4 ecc.), ma all’occorrenza può diventare un lettore multimediale per riprodurre video, musica e foto (su chiavetta o un disco fisso esterno) oppure un registratore per salvare i tuoi programmi preferiti così da poterli vedere con calma in un altro momento. Ancora, collegando un adattatore WiFi (non incluso) alla porta USB esegue lo streaming da YouTube. In dotazione il telecomando 2-in-1 per controllare anche la TV. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di comprare questo decoder DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre al prezzo di soli 19,99 euro invece di 30,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita per gli abbonati Prime.

L’offerta è doppia se si sceglie di acquistarne una seconda unità: è sufficiente inserire il codice PIHKOFEI durante la conferma dell’ordine per ottenere un ulteriore sconto del 10%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.