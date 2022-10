Decoder digitale terrestre: approfitta del Prime Day

Si avvicina il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre: chi non vuole cambiare televisore può scegliere un decoder DVB-T2 per garantirsi la visione di tutti i programmi: segnaliamo qui il modello EDISION PICCO T265+, tra i più venduti della categoria e disponibile oggi in forte sconto su Amazon in occasione del Prime Day.

EDISION PICCO T265+: il digitale terrestre non è più un problema

Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche principali. Garantisce il supporto allo standard H.265 HEVC (10-bit), ha in dotazione un telecomando 2-in-1 utile per controllare anche la TV e non manca una porta USB che lo trasforma all’occorrenza in un lettore multimediale per la riproduzione dei contenuti multimediali. Ancora, collegando un adattatore WiFi è possibile accedere allo streaming di YouTube, alle previsioni meteo e agli aggiornamenti software. Per tutti gli altri dettagli fare riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder per il nuovo digitale terrestre PICCO T265+ del marchio EDISION al prezzo finale di soli 20,90 euro con uno sconto del 30% rispetto al listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, domani sarà collegato al tuo televisore.

Tutte le Offerte Esclusive Prime (Prime Day) sono accessibili da chi dispone di un abbonamento Prime attivo. In caso di sottoscrizione mancante è possibile rimediare subito sfruttando i 30 giorni di prova gratuita. È incluso anche l’accesso allo streaming da Amazon Prime per film, serie TV, show ed eventi sportivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.