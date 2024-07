Decoder DVB-T2: quali produttori stanno fornendo l'aggiornamento online

L’arrivo del DVB-T2 si sta avvicinando. Alcuni canali Rai passeranno alla nuova tecnologia il 28 agosto 2024. Una notizia che ha generato un processo di avvicendamento da parte di molti. Fra questi ci sono anche i produttori e fornitori di Decoder DVB-T2. Diversi stanno rendendo disponibili aggiornamenti software sui propri siti web online. Ecco cosa ha dichiarato la Rai in una nota ufficiale:

Su impulso della Rai la competente Direzione Generale del MIMIT (che si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni) ha coinvolto i fornitori di apparati riceventi (TV e decoder) affinché, laddove necessario, potessero provvedere a mettere a disposizione degli utenti gli aggiornamenti software di gestione degli apparati di ricezione.

Una macchina che si sta preparando ad accogliere il nuovo standard trasmissivo. Ecco perché è necessario che anche tu guardi l’elenco dei produttori e fornitori di Decoder DVB-T2 che hanno pubblicato aggiornamenti software online per adeguare il tuo apparecchio. Lì non solo trovi l’update da scaricare, ma anche le istruzioni per installarlo efficacemente nel tuo dispositivo.

Decoder DVB-T2: elenco completo degli aggiornamenti software disponibili

La Rai ha annunciato le ultime novità in merito al passaggio al DVB-T2 in programma per il 28 agosto 2024. Oltre a questo ha anche pubblicato un elenco dei fornitori che hanno reso disponibili sui propri siti web gli aggiornamenti e le istruzioni per l’adeguamento a questo switch off. Ecco l’elenco completo dei produttori e fornitori. Se hai un Decoder DVB-T2 di uno di questi brand vai al sito web, scarica l’aggiornamento e segui le istruzioni per installarlo: