Rai e DVB-T2: cosa succederà sui nostri TV e a che ora

Il passaggio al DVB-T2 di alcuni canali TV Rai è già stato programmato e ufficialmente avverrà il 28 agosto 2024 prossimo. Quali sono le principale azioni? L’emittente radio-televisiva nazionale ha fornito un elenco delle azioni che verranno intraprese. Quello che sappiamo, ufficialmente comunicato dal servizio pubblico, è che tutto avrà inizio alle ore 01:00 e proseguirà per diverse ore concludendosi, salvo problemi e/o emergenze, alle ore 6:00.

Protagonista di questo switch off è il passaggio del Mux B al DVB-T2 e conseguente riconfigurazione del Mux A. Invece, per quanto riguarda il multiplex macro-regionale (Mux MR) con Rai 1, Rai 2 e Rai 3 alla numerazione del telecomando 1, 2 e 3 e RaiNews24 alla numerazione del telecomando 48, non ci saranno variazioni. Ma quali saranno invece i contenuti Rai esclusivamente visibili in DVB-T2 (Mux B)? Ecco l’elenco ufficiale pubblicato dall’emittente:

Rai Storia HD (HEVC main@L4.1 8 bit); Rai Radio 2 Visual HD (HEVC main@L4.1 8 bit); Rai Scuola HD (MPEG4).

Rai e DVB-T2: cosa devi ancora sapere

Diversi canali Rai passeranno allo standard DVB-T2 il 28 agosto 2024. Di questi abbiamo già visto quelli che saranno disponibili solo in quella tecnologia e quindi oscurati nei televisori non compatibili. Vediamo ora quali altre informazioni è importante sapere in merito a questo switch off. Tutto è stato ufficialmente pubblicato dall’emittente pubblico in questi giorni: