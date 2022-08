Decoder DVB-T2 multifunzione: l'occasione su Amazon

Si avvicina l’appuntamento con il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre. Fortunatamente, chi è in possesso di un televisore con qualche anno alle spalle, non è costretto a cambiarlo: è sufficiente acquistare un decoder DVB-T2. Agli interessati, oggi segnaliamo l’ottimo modello EDISION PICCO T265+ proposto da Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

EDISION PICCO T265+: decoder DVB-T2 multifunzione in sconto

Si tratta di un dispositivo multifunzione. Oltre a garantire il pieno supporto allo standard H.265 HEVC (10-bit) che diventerà obbligatorio a breve, è dotato di un comodo telecomando 2-in-1 utile per controllare anche la TV. Non manca poi una presa USB che lo trasforma in un lettore multimediale per la riproduzione di contenuti, mentre collegando un adattatore WiFi è possibile accedere allo streaming di YouTube, alle previsioni meteo e agli aggiornamenti software. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento si ha la possibilità di acquistare EDISION PICCO T265+, decoder DVB-T2 multifunzione pronto il nuovo digitale terrestre, al prezzo di soli 23,90 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime: se lo ordini subito, domani sarà collegato al tuo televisore.

