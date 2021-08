Decoder DVB-T2 con registratore e player: OFFERTA LAMPO

Non un semplice decoder DVB-T2 per ricevere i programmi televisivi del nuovo digitale terrestre: quello proposto oggi in offerta lampo su Amazon dal marchio Leelbox è molto di più, un vero e proprio dispositivo per l'intrattenimento multimediale.

Molto più di un decoder DVB-T2: così non dovrai cambiare TV

Include infatti una porta USB per svolgere anche il ruolo di registratore salvando le trasmissioni su una pendrive o un disco fisso esterno e quello di player per la riproduzione di video, immagini e musica. Sul retro i connettori per l'antenna, HDMI, Ethernet e SCART. Tutto questo con pieno supporto alla risoluzione Full HD. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Per controllare ogni funzionalità c'è il telecomando in dotazione. Incluso nella confezione anche un cavo HDMI. Oggi può essere tuo al prezzo di soli 25,49 euro approfittando dell'offerta lampo proposta su Amazon, ma solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione. Così, non dovrai più preoccuparti in futuro del passaggio al nuovo digitale terrestre (DVB-T2) e non dovrai cambiare televisore.