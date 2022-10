Decoder multifunzione Kingbox: grande occasione

Con il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre ormai sempre più vicino, chi non vuol cambiare televisore può risparmiare affidandosi a un decoder DVB-T2. Qui è dove segnaliamo il modello del marchio Kingbox oggi acquistabile a meno di 20 euro su Amazon. Vediamo quali sono i suoi principali punti di forza.

Digitale terrestre e non solo: decoder multifunzione

Oltre a sintonizzarsi sulle frequenze di tutti i canali, con supporto alle tecnologie più recenti (H.265-HEVC 10-bit), integra funzionalità aggiuntive per l’intrattenimento multimediale. È ad esempio possibile collegare un adattatore WiFi o un cavo Ethernet per lo streaming da YouTube, può trasformarsi in un lettore USB per video, musica e immagini, senza dimenticare la caratteristica PVR che lo rende un registratore. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

In dotazione anche il telecomando universale 2-in-1 utile per controllare anche il televisore.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder DVB-T2 di Kingbox per il nuovo digitale terrestre al prezzo finale di soli 19,99 euro con uno sconto di 10,00 euro rispetto al listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

