 Deepfake sessuali di Grok: indagine su X in Irlanda
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Deepfake sessuali di Grok: indagine su X in Irlanda

Il garante della privacy irlandese ha avviato un'indagine nei confronti di X che riguarda le immagini sessuali generate da Grok e condivise dagli utenti.
Deepfake sessuali di Grok: indagine su X in Irlanda
Sicurezza Privacy Business AI
Il garante della privacy irlandese ha avviato un'indagine nei confronti di X che riguarda le immagini sessuali generate da Grok e condivise dagli utenti.
Google AI Studio

La Data Protection Commission (DPC) dell’Irlanda ha avviato un’indagine nei confronti di X per la presunta violazione della privacy con Grok. L’autorità valuterà se l’azienda di Elon Musk ha rispettato il GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati) con la generazione di immagini sessuali non consensuali di persone reali. Simili procedimenti sono stati avviati dalla Commissione europea, in Francia e nel Regno Unito (Ofcom e ICO).

Ennesima indagine per X

La Data Protection Commission è l’autorità “capofila”, ovvero quella che dovrebbe avviare indagini sulle aziende statunitensi che hanno sede europea in Irlanda. Come ha evidenziato più volte l’avvocato Max Schrems (fondatore dell’organizzazione noyb), la DPC ha spesso un occhio di riguardo verso le Big Tech, quindi i procedimenti sono piuttosto lenti o terminano con sanzioni esigue.

Anche stavolta è arrivata con discutibile ritardo. Diversi paesi europei hanno avviato indagini autonome dopo la pubblicazione su X di milioni di immagini sessuali generate da Grok (molte di bambini e donne). L’avvio del procedimento è stato comunicato alla sede irlandese di X il 16 febbraio.

L’indagine riguarda l’apparente creazione e pubblicazione sulla piattaforma X di immagini intime e/o sessualizzate potenzialmente dannose e non consensuali, contenenti o altrimenti implicanti il ​​trattamento di dati personali di soggetti interessati UE/SEE, compresi i bambini, utilizzando le funzionalità di intelligenza artificiale generativa associate al modello linguistico Grok all’interno della piattaforma X.

L’aggettivo “apparente” sembra fuori luogo, considerato che non c’è nessun dubbio sulla generazione e diffusione dei deepfake sessuali. Il Vice Commissario Graham Doyle ha dichiarato:

La DPC ha avviato un dialogo con X da quando, alcune settimane fa, sono emerse le prime notizie sui media riguardanti la presunta capacità degli utenti X di indurre l’account @Grok su X a generare immagini sessualizzate di persone reali, compresi bambini. In qualità di autorità di controllo principale per X nell’UE/SEE, la DPC ha avviato un’indagine su larga scala che esaminerà la conformità di X ad alcuni dei suoi obblighi fondamentali ai sensi del GDPR in relazione alle questioni in oggetto.

Non viene indicata una scadenza per il procedimento. La speranza è che non duri anni, come accaduto per altre violazioni della privacy.

Fonte: DPC

Pubblicato il 17 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

John Valentine, il medico con milioni di follower non esiste, è un'AI

John Valentine, il medico con milioni di follower non esiste, è un'AI
SpaceX e xAI sviluppano droni a sciame controllati con la voce

SpaceX e xAI sviluppano droni a sciame controllati con la voce
WD ha un nuovo logo (e finito gli HDD): grazie, AI

WD ha un nuovo logo (e finito gli HDD): grazie, AI
Claude per attività militari, Anthropic contro il Pentagono

Claude per attività militari, Anthropic contro il Pentagono
John Valentine, il medico con milioni di follower non esiste, è un'AI

John Valentine, il medico con milioni di follower non esiste, è un'AI
SpaceX e xAI sviluppano droni a sciame controllati con la voce

SpaceX e xAI sviluppano droni a sciame controllati con la voce
WD ha un nuovo logo (e finito gli HDD): grazie, AI

WD ha un nuovo logo (e finito gli HDD): grazie, AI
Claude per attività militari, Anthropic contro il Pentagono

Claude per attività militari, Anthropic contro il Pentagono
Luca Colantuoni
Pubblicato il
17 feb 2026
Link copiato negli appunti