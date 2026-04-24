DeepSeek rilascia V4 in due varianti: Pro e Flash per sfidare OpenAI

DeepSeek torna con V4 Preview, un modello open source, con un milione di token di contesto, e una versione Pro da 1,6 trilioni di parametri. Un traguardo che fino a poco fa era appannaggio di pochi ora diventa accessibile, anche grazie a API più economiche. L’azienda cinese, che ha già scosso il mercato AI con modelli competitivi a costi inferiori, continua sulla stessa strada, solo con numeri più grandi.

Due varianti: Pro e Flash

DeepSeek V4 arriva in due varianti. Il modello Pro ha 1,6 trilioni di parametri totali con 49 miliardi attivi durante l’inferenza, un’architettura Mixture of Experts dove solo una frazione dei parametri lavora su ogni richiesta. Il modello Flash è più contenuto: 284 miliardi di parametri totali e 13 miliardi attivi.

Entrambi supportano un contesto da un milione di token e sono disponibili sul sito DeepSeek via Instant Mode e Expert Mode. Secondo DeepSeek, il Pro supera tutti i modelli open attuali in matematica, STEM e coding, e rivaleggia con i migliori modelli chiusi. In termini di conoscenza del mondo, è dietro solo a Gemini 3.1 Pro tra i modelli principali. Offre anche capacità agentiche avanzate.

Il modello Flash si avvicina alle prestazioni del Pro nel ragionamento, funziona alla pari per compiti agentici semplici, e costa significativamente meno via API.

Open source con pesi aperti

I pesi del modello sono disponibili pubblicamente. È la stessa filosofia che ha reso DeepSeek V3 e R1 punti di riferimento nel mondo open source, modelli che le aziende e i ricercatori possono scaricare, modificare e distribuire senza dipendere dalle API di OpenAI, Anthropic o Google. Per provare i modelli, basta andare sul sito chat.deepseek.com.