DeepSeek usa le GPU NVIDIA: ban degli Stati Uniti?

Le indiscrezioni sul possibile ban di DeepSeek erano circolate già all’inizio di marzo, ma riguardava solo i dispositivi governativi. L’eventuale divieto potrebbe essere esteso a tutti gli utenti statunitensi. I leader di una speciale commissione del Congresso hanno chiesto informazioni anche a NVIDIA.

DeepSeek ha usato le GPU di NVIDIA

L’amministrazione Trump ha vietato l’esportazione delle NVIDIA H20 in Cina per impedire lo sviluppo di applicazioni militari e AI. Una delle aziende che ha usato queste GPU per l’addestramento dei modelli AI è DeepSeek. Il governo potrebbe quindi vietare all’azienda cinese di acquistare tecnologie statunitensi o addirittura vietare agli utenti di accedere al suo chatbot.

Secondo i leader (un democratico e un repubblicano) della commissione speciale sulla Cina, DeepSeek rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale, in quanto invia i dati degli utenti al Partito Comunista Cinese, manipola le informazioni e usa i modelli AI statunitensi (quelli di OpenAI) per l’addestramento.

In base ai risultati dell’indagine, DeepSeek censura gli argomenti su Taiwan, Hong Kong e i diritti umani. È inoltre gestita da un’azienda legata al Partito Comunista Cinese e la sua infrastruttura è collegata a ByteDance, Baidu, Tencent e China Mobile, aziende note per censura, sorveglianza e raccolta illegale di dati.

DeepSeek avrebbe usato oltre 60.000 chip NVIDIA, ottenuti aggirando i controlli sulle esportazioni. La commissione del Congresso accusa inoltre Jensen Huang (CEO di NVIDIA) di aver ordinato la progettazione di chip che sfruttano le scappatoie normative. La commissione ha pertanto chiesto a NVIDIA (PDF) di fornire, entro il 30 aprile, l’elenco dei clienti che hanno acquistato più di 499 chip AI (H100, A100, H800, A800, H20, L40S, B100, B200, B20 e altri) dal gennaio 2020 ad oggi e che si trovano in 11 paesi asiatici.

Un portavoce di NVIDIA ha dichiarato che l’azienda segue le regole sulle esportazioni alla lettera, in quanto non spedisce prodotti in Cina (quindi è probabile che i fornitori di DeepSeek siano in altri paesi).