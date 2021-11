Defencebyte Computer Optimizer: velocizza il PC con questo software ora in sconto

Oltre all’offerta attualmente attiva su Defencebyte Anti-Ransomware, la medesima azienda include in offerta anche altri strumenti utili alla protezione del PC, o all’ottimizzazione delle performance. A quest’ultimo proposito, notiamo la promozione in corso su Defencebyte Computer Optimizer, ora proposto a 38,95 Dollari anziché 54,95 Dollari.

Defencebyte Computer Optimizer: a cosa serve e costi

Defencebyte Computer Optimizer è un software dedicato quasi esclusivamente all’ottimizzazione del PC Windows, con supporto alle versioni da XP a 10. Esso si occupa di ripulire il registro, eliminare file e software indesiderati e migliorare la gestione delle risorse nel complesso. Questo insieme di funzionalità assicura il raggiungimento delle prestazioni migliori del computer. Se avete file indesiderati che lo rallentano, dunque, il programma firmato Defencebyte li rimuoverà in pochissimo tempo.

Inoltre, Defencebyte Computer Optimizer si occupa anche della rapidità del dispositivo in via passiva. Cosa significa? In poche parole, questo strumento blocca i link dall’origine dubbia in maniera completamente automatica. O ancora, pianificando delle scansioni regolari esso si attiverà e provvederà alla rimozione di nuovi file inutili che rallentano il PC. Ciò consente anche di ottenere più spazio sul dispositivo per installare software necessari in un momento specifico.

Veniamo ai dettagli tecnici del prodotto e dell’iniziativa: i requisiti sono davvero minimi, ergo non dovrete preoccuparvi delle specifiche tecniche del PC su cui desiderate installarlo. Defencebyte Computer Optimizer è disponibile anche nella versione di prova gratuita, così da confermare la sua necessità sul vostro dispositivo e la sua efficacia.

Il prezzo? Varia a seconda di quanti computer volete coprire. Si parte dai suddetti 38,95 Dollari per il piano annuale su singolo computer. Altrimenti, la copertura di 3 PC costerà 78,95 Dollari anziché 104,95. Infine, chi volesse andare all-in, potrà pagare 181,95 Dollari al posto di 219,95 Dollari per il piano annuale su 10 PC. Il pagamento potrà essere effettuato con carte di credito e PayPal, con possibilità di ottenere il rimborso completo entro 30 giorni in caso di insoddisfazione.