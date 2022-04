Dell annuncia nuovi notebook Latitude e Precision

Dell ha svelato il nuovo Latitude 9330, un convertibile che offre interessanti soluzioni hardware e software per migliorare la produttività. Tra le novità più utili c’è il “collaboration touchpad” con pulsanti dedicati per le videoconferenze. Il produttore statunitense ha presentato inoltre le potenti workstation mobile Precision 7670 e 7770. I tre notebook arriveranno sul mercato nel secondo trimestre.

Dell Latitude 9330 per il lavoro ibrido

Il Dell Latitude 9330 è un convertibile o 2-in-1 con schermo touch da 13,3 pollici (2560×1600 pixel), processori Intel vPro di dodicesima generazione (fino al Core i7), fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e SSD fino a 1 TB. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, LTE e 5G. Sono inoltre presenti due porte Thunderbolt 4, una porta USB 3.2 Type-C, tastiera retroilluminata e webcam full HD con sensore IR.

Quest’ultima può essere sfruttata per effettuare il login con Windows Hello (riconoscimento facciale) e per le videoconferenze. Gli utenti possono sfruttare il nuovo “collaboration touchpad” per eseguire velocemente una serie di operazioni. Quando inizia un meeting, nella parte superiore vengono mostrati pulsanti LED per attivare/disattivare microfono, video, chat e condivisione dello schermo. Non è noto il prezzo.

Dell Precision 7670 e 7770: specifiche

Precision 7670 e 7770 sono workstation mobile con schermo da 16 e 17,3 pollici, processori Intel Core vPro di dodicesima generazione (fino al Core i9), fino a 128 GB di RAM DDR5, SSD fino a 4 TB e schede video NVIDIA fino alle RTX A5500 e GeForce RTX 3080 Ti.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, LTE e 5G. Sono inoltre presenti due porte Thunderbolt 4, tre porta USB 3.2 Gen 1/2, porta Gigabit Ethernet, uscita HDMI, tastiera retroilluminata, webcam full HD con sensore IR lettore smar card e slot microSD. I prezzi non sono noti, ma saranno molto elevati. A titolo di confronto, il Precision 7760 costa oltre 2.500 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.