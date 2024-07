Dell Inspiron 15: il notebook tra i migliori affari del Prime Day

Lo sconto su Amazon per il Prime Day rende Dell Inspiron 15 3520 una delle occasioni migliori di oggi per chi cerca un notebook professionale, perfetto per la produttività quotidiana e non solo, realizzato da uno dei marchi leader del mercato PC. Unisce design e versatilità, come da tradizione per il brand. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale per l’accesso a nuove funzionalità (incluse quelle legate all’intelligenza artificiale) e aggiornamenti rilasciati da Microsoft.

Dell Inspiron 15 3520: l’affare del Prime Day

L’intera esperienza ruota attorno al display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, circondato da cornici sottili. Sotto la scocca batte invece il cuore pulsante costituito dal processore Intel Core i7-1255U con chip grafico Intel Iris Xe, capace di erogare ottime prestazioni. Ad affiancarlo sono 16 GB di RAM e un’unità SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, la webcam con microfono, gli altoparlanti, la batteria con autonomia elevata e una gamma completa di porte fisiche: USB, SD, HDMI e jack audio. Per tutti i dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

Lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 489 euro invece di 579 euro come da listino. Lo sconto di 80 euro su Dell Inspiron 15 3520 è applicato in automatico, non servono coupon né codici da inserire. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna a domicilio inclusa.

Accedere al Prime Day (che terminerà a mezzanotte) e scoprire le promozioni in corso su Amazon richiede l’abbonamento Prime. Attivalo adesso con 30 giorni gratuiti, senza costi, grazie al periodo di prova.