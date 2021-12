Dell: occhio all'update del BIOS, può rompere il PC

Alcuni modelli di PC a marchio Dell per i quali è stato rilasciato un aggiornamento del firmware del BIOS nei giorni scorsi – tra cui il notebook aziendale Latitude 5320, il PC da gaming Alienware Aurora R8 e il desktop Inspiron 5680 – hanno iniziato a dare qualche problema agli utenti che se ne servono, causando la fatidica schermata blu della morte (altrimenti nota con l'abbreviazione di BSOD), ma anche errori di avvio del sistema e riavvii continui.

La cosa è stata inizialmente segnalata dagli utenti che frequentano il forum dell'azienda statunitense, facendo notare come la problematica vada a riguardare la versione 1.14.3 del BIOS, proveniente direttamente dal sito del produttore.

Riportiamo di seguito in forma tradotta quanto scritto da un utente sul forum di Dell riguardo ciò che si sta verificando.

Dopo aver aggiornato il BIOS del mio 5320 alla nuova versione 1.14.3 oggi, il laptop non si avvia. Quando si preme il pulsante di accensione, la luce sul pulsante si accenderà per circa 10 secondi e poi si spegnerà di nuovo. Occasionalmente l'intera tastiera si illumina ma il laptop si spegne poco dopo, ma a volte il laptop si accende e visualizza un errore “Ora del giorno non impostata – eseguire il programma di CONFIGURAZIONE” e premendo “Continua”, il laptop quindi spegnere di nuovo. Alcune volte si è avviato, ma poi ha mostrato una schermata blu per un po' prima di spegnersi.