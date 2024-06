Denaro in cambio di like: opportunità o truffa?

Il mondo è sempre più smart e sempre più persone vorrebbero potersi mantenere grazie a lavori online molto remunerativi senza dover fare troppa fatica. Chi non vorrebbe un lavoretto in grado di assicurare uno stipendio da favola facendo solo qualche click da computer o qualche tap da smartphone! Proprio in questi giorni molti parlano di una possibilità estremamente golosa, almeno all’apparenza. Esistono gruppi di messaggistica che promettono denaro in cambio di like. Si tratta di un’opportunità o di una truffa?

La risposta ci è arrivata proprio dalla Polizia Postale che, in un suo comunicato ufficiale, invita a prestare la massima attenzione a questa pratica molto pericolosa. La segnalazione arriva a seguito di un’attenta ricerca e all’evidente diffusione di queste pratiche che sfruttano informazioni recuperate online per truffare gli utenti. Una volta ottenuto il tuo numero di cellulare questi cybercriminali ti aggiungono al loro gruppo offrendoti un ottimo stipendio per svolgere lavori online. Ecco la spiegazione della Polizia Postale:

Si tratta di una truffa che promette facili guadagni per compiere semplici attività lavorative: seguire profili e pagine social, pubblicare commenti e like su foto e video segnalati, postare valutazioni di hotel e strutture ricettive. Segue la richiesta di piccole somme iniziali per poi esigere altri versamenti per sbloccare il pagamento del lavoro svolto, che non verrà mai liquidato.

Denaro e like: la nuova truffa online

In questi giorni vi abbiamo parlato di truffe che sfruttano Wallapop e Vinted per raggirare gli utenti. Tuttavia i cybercriminali non si sono fermati lì. Infatti, come dicevamo, la Polizia Postale ha denunciato un’altra truffa pericolosa che si aggira tra le app di messaggistica istantanea. Una volta incluso in un gruppo sconosciuto ti viene proposto denaro in cambio di like. Troppo bello per essere vero? Ecco una prima indicazione che dovrebbe farti sentire “puzza di bruciato”. Dietro queste proposte così eccezionali quasi sempre si nascondono dei criminali.

Per evitare di finire su gruppi indesiderati la Polizia Postale consiglia di selezionare dalle impostazioni delle app di messaggistica istantanea, alla sezione privacy, la voce “Consenti solo ai miei contatti di aggiungermi sui gruppi“. In questo modo eviti di finire in chat pericolose che potrebbero diventare la truffa capace di rubare i tuoi risparmi.