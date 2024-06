Wallapop e Vinted sfruttati per truffe da cybercriminali

Una rete di cybercriminali esperti ha messo a punto un sistema di truffe che sfrutta i famosissimi Wallapop e Vinted. Queste piattaforme permettono a qualsiasi utente di vendere o acquistare prodotti usati di qualsiasi categoria come tecnologia o abiti. Proprio per la loro diffusione, queste piattaforme vengono prese di mira da criminali del web per rubare denaro in modo facile, veloce e sicuro. Vediamo da vicino questi nuovi raggiri.

Tramite un bot automatico questi cybercriminali inviano una notifica privata a un utente che ha da poco registrato e caricato un oggetto da vendere. All’interno del messaggio c’è la conferma di vendita dell’articolo che richiede lo sblocco del denaro necessario per verificare la carta di pagamento. Una richiesta insolita che però l’utente potrebbe prendere sottogamba pensando sia tutto normale amministrazione. In realtà il link per la conferma è una pagina phishing.

Identica di aspetto all’app di Wallapop e Vinted, mette a segno 2 truffe:

il furto dei dati personali e dei dettagli di pagamento dell’utente vittima del raggiro; il furto di denaro che l’utente invia per lo sblocco della carta di pagamento e che non gli verrà più restituito.

Wallapop e Vinted: come difendersi dalle nuove truffe

Probabilmente, se utilizzi spesso Wallapop e Vinted, ti starai chiedendo come puoi difenderti da queste nuove truffe pericolose. La prima cosa da fare è continuare a informarsi sulle recenti tecniche di raggiro. Sapere è fondamentale per evitare di agire spinti dall’emozione e senza ragionare. Nessuna di queste due piattaforme ti chiederà mai di sbloccare la tua carta di pagamento dopo una vendita attraverso un pagamento che ti verrà rimborsato.

Inoltre, è importantissimo rimanere nell’app per svolgere qualsiasi operazione di vendita. Messaggi privati contenenti link non sono inviati dalla piattaforma. Quindi non cliccare mai su link di dubbia provenienza che ti obbligano a uscire dal circuito dell’applicazione. Si tratta di attacchi phishing da evitare assolutamente, molto rischiosi per le tue informazioni personali, la tua privacy e il tuo denaro.