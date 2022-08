Derby Milan-Inter: come vederlo in diretta streaming

Nonostante la quarta giornata di Serie A sia ancora in corso, l’aria di derby Milan-Inter comincia già a respirarsi.

Le due squadre arrivano alla partita con umori differenti. I rossoneri hanno impattato 0-0 contro il Sassuolo, ma devono ringraziare il portiere Maignan per aver parato il rigore a Berardi nel primo tempo.

La prestazione non è stata da Campioni d’Italia in carica. La squadra ha creato poco ma, per fortuna, dietro si è dimostrata molto solida.

L’Inter, invece, dopo la netta sconfitta contro la Lazio, ha battuto in casa la Cremonese per 3-1. Correa e Barella sono stati gli autori di due gol del primo tempo, a cui ha fatto eco il 3-0 segnato da Lautaro nel secondo. Per i grigiorossi, gol della bandiera segnato da Okereke al 90’.

In classifica, i nerazzurri sono adesso avanti di un punto rispetto ai cugini rossoneri. Ma conta poco la distanza in un derby.

La partita si prospetta carica di tensione, come una stracittadina vuole, e piena di aspetti tecnico-tattici molto interessanti. Insomma, un match assolutamente da non perdere, nonostante l’assenza certa di Lukaku tra le fila dell’Inter.

L’unico modo per vedere il derby è abbonarsi a DAZN, che quest’anno ha nuovamente l’esclusiva della diretta di tutte le partite di Serie A.

Milan-Inter: come guardarla su DAZN

Milan-Inter si giocherà sabato 3 settembre 2022 alle 18.00. San Siro sarà gremito in ogni ordine di posti. Chi non potrà assistere alla partita dal vivo, può farlo in diretta streaming su DAZN.

Ovviamente, bisogna abbonarsi al servizio. Per farlo, cliccare qui e selezionare la tipologia di abbonamento tra quello Standard, al costo di 29,99 euro al mese, e quello Plus, che costa 39,99 euro al mese.

In questo modo, oltre ad assistere al derby di Milano, gli abbonati potranno seguire tutta la Serie A ovunque vogliono utilizzando l’app di DAZN.

