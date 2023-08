Desideri un iPhone o MacBook? Con SelfyConto puoi vincerlo

Il settore bancario ha vissuto un cambiamento rivoluzionario nell’era digitale e Banca Mediolanum è in prima linea in questa trasformazione con il suo prodotto rivoluzionario, SelfyConto.

Questo conto corrente all’avanguardia è stato pensato per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, comprese le giovani generazioni, fornendo un servizio moderno e conveniente.

L’offerta speciale accresce ulteriormente i vantaggi di aprire un conto SelfyConto. I nuovi clienti hanno adesso la possibilità di partecipare all’estrazione di cinque prodotti Apple, che avviene ogni settimana e fino alla fine di agosto.

Tanti regali Apple se apri SelfyConto

Selfy Summer Awards è il nome del concorso a premi recentemente lanciato da SelfyConto, riservato ai nuovi correntisti.

Per partecipare è sufficiente creare un conto corrente SelfyConto tra il 1° e il 31 agosto e partecipare all’estrazione settimanale per vincere uno dei cinque favolosi prodotti Apple.

I premi in palio sono i seguenti:

MacBook Pro 13.3″ M2 256GB Space Grey

MacBook Air 15” M2 256GB Space Grey

IPhone 14 128GB Midnight

iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black

Apple Watch S8 GPS 45mm Black

Non soltanto per questi premi conviene aprire SelfyConto. I servizi sono tanti, e se hai meno di 30 anni non pagherai il canone fino a quando non compirai questa età.

Poi c’è la carta di debito collegata al conto. Realizzata interamente in PVC riutilizzato, questa carta non solo funge da opzione sostenibile, ma offre anche una serie di vantaggi per le tue transazioni finanziarie quotidiane.

Inoltre, le attività bancarie quotidiane, tra cui bonifici, trattenute utenze e transazioni varie come F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono illimitate e gratuite.

Se vuoi aprire il conto, clicca sul link qui sotto. Usando lo SPID, la procedura viene enormemente velocizzata.

