Devi aprire un conto aziendale? Scegli Tot

Vuoi aprire un conto semplice e sicuro? Sei titolare di una società di capitali, di una società di persone o di una ditta individuale? Di qualunque tipo sia la tua impresa, Tot è il conto online che soddisfa tutte le esigenze di gestione finanziaria della tua attività: scegli tra i piani attualmente disponibili.

Non a caso, Tot mette al primo posto gli utenti offrendo, in un’unica offerta di banking, diversi servizi come conto online con IBAN italiano, carta di credito Visa Business, gestione spese e incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24, pagoPA e RiBa.

A rendere del tutto speciale Tot è il fatto che con un solo canone, hai a disposizione un conto aziendale online con IBAN italiano, bonifici SEPA online fino a 250.000 Euro d’importo ma non solo. Hai anche pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online e tanto altro. In più, la carta Visa Business Credit di Tot è stata ideata proprio con l’intento di potersi adattare al tuo business. Per questo motivo integra sistemi di sicurezza avanzati, dandoti la possibilità di effettuare acquisti online e offline in modalità tradizionale, contactless oppure tramite Google Pay.

Tra i piani mensili, ad esempio, puoi scegliere tra:

Essential a 7 euro al mese con conto aziendale online con IBAN italiano, 100 operazioni in uscita incluse all’anno, operazioni in entrata gratuite e illimitate e carta di credito Visa Business inclusa;

a 7 euro al mese con conto aziendale online con IBAN italiano, 100 operazioni in uscita incluse all’anno, operazioni in entrata gratuite e illimitate e carta di credito Visa Business inclusa; Professional a 15 euro al mese che offre tutti i vantaggi nel piano Essential ma anche ulteriori 150 operazioni SEPA in uscita, sincronizzazione automatica, possibilità di pagare le fatture con un click e assistenza personale prioritaria.

Ricorda che i primi 30 giorni di canone sono gratuiti per tutti i nuovi clienti. Che aspetti?

