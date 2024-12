Di quanto spazio in cloud hai bisogno? Con pCloud fino a 10 TB a vita

Scegliere un abbonamento in cloud è diventato estremamente difficile: sai già che lo spazio sarà insufficiente. La quantità di dati che salviamo e produciamo è costantemente in aumento sia come quantità che come peso (come conseguenza della maggiore qualità). Per evitare di ritrovarsi poco dopo tempo a dover fare l’upgrade del precedente abbonamento e sostenere costi importanti c’è la soluzione offerta da pCloud: abbonamenti a vita con sconti fino al 37%.

Tutti i servizi pCloud a vita

L’offerta di pCloud è, nella sua semplicità, molto ricca. Lo è innanzitutto dal punto di vista economico e del rapporto quantità di spazio-prezzo. Questi i piani individuali a vita in offerta con pCloud:

Premium 500 GB – 199€

Premium Plus 2 TB – 399€

Ultra 10 TB – 1190€

L’altro aspetto interessante di questa offerta è che pCloud non è solo spazio di archiviazione. pCloud, infatti, offre un abbonamento a vita per uno spazio cloud versatile, sicuro e ricco di funzionalità ideale per chi cerca una soluzione completa. Con i piani a vita è possibile semplificare la condivisione dei file con link personalizzati, cartelle condivise e statistiche dettagliate.

Tutti i file sono protetti con crittografia AES a 256 bit, connessione TLS/SSL e vengono duplicati su cinque server diversi per evitare qualsiasi tipo di perdita. Con pCloud si accede ai propri file da qualsiasi dispositivo, sincronizzandoli automaticamente o rendendoli disponibili offline. Il tutto con una gestione multimediale particolarmente fluida grazie al video e audio player integrati, con supporto per streaming e playlist. Gli abbonamenti pCloud prevedono anche strumenti avanzati come il recupero dei dati, l’accesso alle versioni precedenti dei file e backup da Dropbox, Google Drive, Facebook e altre piattaforme.

Scegliere pCloud significa avere spazio illimitato e una piattaforma completa per gestire i propri file senza costi ricorrenti, per un cloud sicuro e sempre a portata di mano.