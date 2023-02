Di tutto e di più con TIM casa in questo mese di febbraio

Con TIM casa si ottiene di tutto e di più in questo mese di febbraio. D’altronde stiamo parlando dell’operatore numero uno in Italia per quanto riguarda la linea fissa.

Ciò grazie all’ottima copertura, ai continui investimenti per la banda ultra-larga e al connubio qualità/prezzo conveniente.

Senza troppo tergiversare troppo, andiamo a vedere tutte le offerte di TIM casa.

Di tutto e di più con le offerte TIM casa

Iniziamo a scandagliare questo di tutto di più con TIM Premium Base. Ecco i dettagli dell’offerta:

chiamate a consumo nazionali (19 cent al minuto e scatto alla risposta di 19 cent);

nazionali (19 cent al minuto e scatto alla risposta di 19 cent); internet illimitato su infrastruttura ADSL, FTTC o FTTH fino a 1 GBPS in download ;

su infrastruttura ADSL, FTTC o FTTH ; costo attivazione incluso;

giga illimitati gratis su tutte le SIM TIM associate al fisso, fino a 6 schede.

Il costo mensile dell’offerta è di 24,90 euro al mese.

La seconda offerta è TIM Wifi Power Smart. Vediamo di seguito i dettagli:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali solo con attivazione online;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali solo con attivazione online; internet illimitato fino a 1 GBPS ;

; modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito;

in comodato d’uso gratuito; servizio TIM Navigazione Sicura per la sicurezza informatica.

Il costo mensile dell’offerta è di 29,90 euro. È previsto un costo di attivazione della linea, che è pari a 19,90 euro una tantum. Non ci sono vincoli di permanenza.

Per i nuovi clienti è prevista in omaggio per 1 anno l’assicurazione TIM Protezione Casa, la quale protegge l’abitazione domestica e i beni in essa contenuti da danni vari.

La terza e ultima offerta è TIM WiFi Power All Inclusive, la migliore in termini di velocità e servizi offerti. Eccola nei dettagli:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; internet illimitato fino a 10 GBPS ;

; modem TIM 10GB incluso;

incluso; rete di backup 4G per avere disponibile sempre la connessione, anche quando il fisso non funziona;

per avere disponibile sempre la connessione, anche quando il fisso non funziona; Wifi certificato;

servizio TIM Navigazione Sicura incluso;

assistenza TIM “Soddisfatti e Garantiti”;

assistenza TIM immediata;

assicurazione TIM Protezione Casa in regalo per 1 anno.

Il costo mensile dell’offerta è di 39,90 euro, con costo di attivazione una tantum pari a 19,90 euro. Tutti i profili tariffari possono essere attivati in questa pagina.

