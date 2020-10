Per gli studenti della Lombardia che frequentano le scuole superiori a partire da lunedì 26 ottobre tornerà obbligatoria la Didattica a Distanza. Con tutta probabilità accadrà lo stesso in altre regioni. Coloro alla ricerca di un portatile adatto a seguire le lezioni da casa possono prendere in considerazione il modello ASUS Chromebook C423NA-EB0287 caratterizzato da un elevato rapporto qualità-prezzo: la versione con processore Intel Celeron N3350 è in vendita al prezzo di 319,00 euro, quella con processore Intel Pentium N4200 e touchscreen a prezzo di 349,00 euro.

Il Chromebook di ASUS per la Didattica a Distanza

Il computer è basato sul sistema operativo Chrome OS di Google. A livello di specifiche tecniche sono presenti un display da 14 pollici con risoluzione Full HD, GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM LPDDR4, memoria interna eMMC da 64 GB per lo storage, modulo WiFi, Bluetooth, porte USB e batteria in grado di assicurare fino a dieci ore di utilizzo continuato con una sola ricarica.

Al prezzo di 319,00 euro o 349,00 euro (a seconda della versione), il laptop può essere la scelta ideale per gli studenti che nel prossimo periodo si vedranno costretti a interagire con insegnanti e compagni di classe da casa.

Rimandiamo infine a un articolo pubblicato su queste pagine nei giorni scorsi in cui vengono riportate alcune soluzioni low cost per seguire le lezioni online, in attesa di poter fare finalmente ritorno in aula senza i timori legati alla crisi sanitaria.