TP-Link Deco M4: in offerta uno dei migliori kit per reti mesh

Oggi vi segnaliamo un imponente calo di prezzo su uno dei migliori kit per reti mesh in circolazione. Il kit include ben 3 access point, di cui due satelliti, ed uno primario con funzioni di router. Parliamo del kit Deco M4 di Tp-Link in grado di offrire una copertura di 370 m2, eliminando le zone morte ed offrendo una connessione wireless stabile e veloce in qualsiasi punto della casa.

Reti mesh: Tp-Link Deco M4 scontato di oltre 40 euro su Amazon

Come premesso il kit include ben tre punti di accesso. La configurazione è estremamente semplice: è sufficiente collegare l’alimentatore all’access point primario, ed un cavo ethernet che colleghi quest’ultimo ad una delle porte LAN del modem. Fatto ciò saremo pronti ad iniziare la configurazione della nostra rete mesh. Il kit gode di una connessione Wi-Fi dual-band AC1200 in grado di raggiungere i 1167 Mbps.

Aggiungere gli altri due satelliti sarà ancora più semplice, basterà collegarli all’alimentazione ed attendere che il LED superiore diventi blu lampeggiante. Attraverso l’app per smartphone Android ed iOS potremo poi procedere alla configurazione in pochi e semplici passaggi. Una volta conclusa la configurazione, la rete sarà pronta per l’utilizzo, mentre il Deco primario fornirà una ulteriore porta LAN per la connessione via cavo di un dispositivo. Con questa configurazione saremo in grado come detto in apertura, di coprire un’area di 370 m2 e connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente. Tuttavia se ancora non fosse sufficiente, basterà aggiungere altre unità Deco, con la stessa procedura eseguita in precedenza, ed estendere ulteriormente la coperta delle rete wireless.

Non manca infine il Parental Control che permette di gestire orari ed accessi per i più piccoli, e soprattutto il supporto all’assistente vocale Alexa. Grazie ad un qualsiasi device che supporti l’assistente di Amazon (come l’Amazon Echo) potremo gestire la rete mesh direttamente con la voce, oltre ad effettuare operazioni specifiche come uno speed test. Amazon oggi propone il kit mesh Deco M4 di Tp-Link a soli 129€ con oltre 40 euro di sconto.