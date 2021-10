Che ruolo avrà Diem (ex Libra) nel futuro di Meta (ex Facebook)?

Per capire quanto sia potenzialmente importante l'annuncio di Meta è necessario considerarlo da una prospettiva ampia, che non prenda in esame esclusivamente l'adozione di un nuovo nome per l'impero di Mark Zuckerberg. L'intenzione, a conti fatti, è quella di creare una piattaforma ancora più grande, estesa e caratterizzata dal dono dell'ubiquità, che sappia fondere il mondo reale e quello digitale, andando ben oltre i confini del territorio social entro i quali Facebook ha costruito e consolidato la propria fortuna. Troverà posto in questa visione anche il progetto Diem?

Come Diem (ex Libra) rientra nella visione di Meta

Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta dell'iniziativa messa in campo ormai un anno e mezzo fa, fortemente sostenuta fin dal primo momento dall'azienda e in principio nota come Libra. Ancora una volta, si è passati a un nuovo nome e a nuova prospettiva, anche per cancellare con un colpo di spugna un'accoglienza tutt'altro che calorosa: non più una criptovaluta né una stablecoin, ma qualcosa di più simile a un circuito per la gestione dei pagamenti e per i trasferimenti di denaro tra utenti.

Se, come vuole Zuckerberg, entro pochi anni per tutti noi sarà la norma incontrarsi nel metaverso ancor prima che in ufficio o in piazza (quella vera con i sampietrini), non è difficile immaginare in che modo Diem si possa incastonare in questa visione. Quella messa in cantiere a Menlo Park è un'opera che, non fatichiamo a immaginare, fungerà anche da piattaforma su cui alimentare le ambizioni della società nell'ambito Fintech. Il potenziale in termini di business è indubbio.