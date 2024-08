Il dietro le quinte del nuovo digitale terrestre DVB-T2

Come vi abbiamo anticipato diversi canali Rai passeranno al DVB-T2 sulla piattaforma digitale terrestre con decorrenza al 28 agosto 2024. Un traguardo atteso ormai da qualche annetto e che ora comincia a prendere forma. Mancano quindi pochi giorni, ma cosa sta succedendo dietro le quinte? Qual è la preparazione in vista di questo passaggio?

Secondo le informazioni che abbiamo ricevuto Rai Way è attiva da tempo per preparare questa transizione, con un ruolo importante e fondamentale nella gestione delle infrastrutture per promuovere questa evoluzione tecnologia in ambito di trasmissione radiotelevisiva e riduzione del digital divide.

Quindi Rai Way è protagonista in questo passaggio epocale verso il DVB-T2 sulla piattaforma digitale terrestre. Infatti, da diverso tempo sta effettuando interventi e manutenzione nelle proprie infrastrutture di trasmissione per avere tutto pronto alla trasformazione del multiplex nazionale RAI Mux-B.

Nuovo digitale terrestre DVB-T2: cosa e stato fatto e cosa c’è da fare

Per il nuovo digitale terrestre DVB-T2, Rai Way ha realizzato l’infrastruttura tecnologia e di rete durante il refarming delle frequenze televisive avviato nella seconda metà del 2021 e conclusosi il 22 giugno 2022. Un imponente lavoro con un importante investimento tecnico ed economico.

Nel frattempo sta continuando il lavoro di Rai Way affinché tutto sia pronto per il 28 agosto 2024. Proprio in quella data, dalle ore 01:00 alle ore 06:00 effettuerà il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2. Successivamente continuerà il monitoraggio per evitare problemi e ridurre l’impatto della nuova tecnologia.

Un pool di tecnici e professionisti seguirà passo passo questo switch off per dare continuità alla trasmissione e diffusione delle programmazioni in quella data. Il risultato sarà una migliore qualità delle trasmissioni con una maggiore efficienza. L’azienda ha infatti spiegato:

In qualità di proprietario e gestore delle reti di broadcasting della RAI, stiamo eseguendo tutti gli interventi necessari sulle nostre infrastrutture di trasmissione e diffusione. Questo porterà alla trasformazione del multiplex nazionale RAI, “Mux-B”, con il nuovo standard DVB-T2 e il nuovo sistema di codifica video HEVC.

Rai Way completerà la transizione al nuovo standard tra le ore 01:00 e le ore 06:00 del 28 agosto 2024 per permettere agli utenti di fruire senza interruzioni gli eventi sportivi internazionali dell’estate 2024, minimizzando i possibili impatti sul servizio pubblico digitale terrestre durante le attività preliminari e operative.

L’impegno di Rai Way continuerà anche nelle settimane successive al 28 agosto. Monitoreremo con attenzione l’impatto del nuovo digitale terrestre sulla copertura territoriale dei servizi RAI e, se necessario, continueremo a ottimizzare i parametri di rete, avvalendoci del supporto e delle eventuali segnalazioni di un team dedicato di professionisti.

Ogni cittadino dovrà essere dotato di un apparecchio compatibile con la nuova tecnologia, altrimenti sarà necessario sostituire il proprio televisore o acquistare un decoder da abbinare al dispositivo per renderlo compatibile.