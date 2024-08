Digitale Terrestre: è appena iniziato agosto ed è tutto novità

Siamo già arrivati ad agosto e presto verrà avviato il passaggio di alcuni canali Rai al DVB-T2. Siamo ancora ai primi giorni del mese ed è già tutta una novità sulla piattaforma digitale terrestre. Ancora aggiornamenti tra i canali e le emittenti che continuano ad applicare modifiche prima del grande e definitivo switch off. Questa volta non solo la gestione locale, ma anche quella nazionale è stata protagonista di alcune novità. Partiamo proprio da questa.

Infatti, a livello nazionale un canale TV è tornato tra quelli disponibili sui televisori compatibili di tutti gli italiani. Stiamo parlando del canale Premio Time che trovi alla numerazione LCN 441 del tuo telecomando. Si trova nel Mux Cairo Due e ha preso il posto di Dolomiti Life TV. Ricordiamo inoltre che per poter fruire dei contenuti completi di molti canali TV è necessario collegare il proprio televisore a una connessione internet.

A livello locale, invece, torniamo in Calabria. Infatti, il Mux Locale 1 è stato protagonista di una modifica di numerazione. I due canali in oggetto sono Calabria TV HD e Telemia HD. Cosa è successo quindi? In pratica, Calabria TV HD è stata spostata alla numerazione LCN 13 del telecomando lasciando così a Telemia HD la numerazione LCN 76. Entrambi i canali trasmettono in H.264 con risoluzione 1080 x 960 pixel in alta definizione.

Digitale Terrestre: come accogliere tutti gli aggiornamenti

Insomma, possiamo dire che il mese di agosto non è certo iniziato in “sordina” sulla piattaforma digitale terrestre. Come puoi accogliere tutti gli aggiornamenti? Come sempre vi consigliamo, sarebbe meglio avere attiva la risintonizzazione automatica dei canali sui propri apparecchi. Televisore o decoder di ultima generazione dovrebbero avere questa funzionalità attivabile dalle impostazioni del telecomando. In questo modo, ogni modifica viene avvertita e attivato così l’aggiornamento automatico.

Nondimeno, è possibile forzare l’aggiornamento per avere subito tutte le modifiche avviando una ricerca automatica dei canali. Trovi questa funzionalità sempre all’interno delle impostazioni del telecomando. Ti ricordiamo però di avviarla quando il cielo è limpido così da ottenere una maggiore ricezione e così assicurarti la migliore trasmissione dei canali TV e radio disponibile.