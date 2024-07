Perché lo switch off al DVB-T2 Rai è stato programmato il 28 agosto

Tutti sappiamo da fonti certe e ufficiali che il passaggio al DVB-T2 di alcuni canali TV Rai avverrà il prossimo 28 agosto 2024. Molti però si stanno chiedendo perché proprio il 28 agosto 2024 e non prima, visto che il cronoprogramma dello switch off ufficiale è pressoché in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Uno dei principali motivi sono ancora i troppi televisori incompatibili.

Si parla di una cifra che supera i 10 milioni di apparecchi di vecchia generazione in Italia. Questo vuol dire che troppi cittadini sarebbero stati esclusi dalla trasmissione delle reti dell’emittente radiotelevisiva pubblica italiana. Resta comunque chiaro che solo 3 canali saranno trasmessi esclusivamente con la nuova tecnologia trasmissiva:

Rai Storia;

Rai Radio 2 Visual;

Rai Scuola.

Un’altra novità è che i canali Rai Sport HD, Rai Movie HD e Rai 5 HD, a far data 28 agosto 2024, verranno trasmessi con tecnologia Jump HBBTV. In pratica, il flusso audio passerà attraverso le frequenze radio, ma – se la TV è connessa a internet – dopo pochi secondi verrà agganciato il flusso streaming. Infine, sappiamo anche che Rai aveva spinto il passaggio al DVB-T2 più in là per trasmettere le Olimpiadi 2024 e garantire una visione senza problemi ai cittadini.

DVB-T2 Rai: le Olimpiadi non subiranno problemi

Anticipare il passaggio al DVB-T2 dei canali Rai avrebbe potuto creare problemi di trasmissione proprio durante la diretta delle Olimpiadi 2024 di Parigi. Infatti, a dicembre 2023, Giampaolo Rossi, in audizione della commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, aveva dichiarato:

Lo switch off in T2 rischia di penalizzare un numero per ora non chiaramente quantificabile di famiglie che non hanno ancora l’accesso alla nuova tecnologia attraverso le smart TV. Il rischio è che alcuni blocchi sociali non possano accedere a questi grandi eventi sportivi, che sono a tutti gli effetti servizio pubblico.

La Rai ha infatti designato Rai 2 come canale principale che trasmetterà in diretta le Olimpiadi 2024 di Parigi. Questo è tra i canali che non prevede cambiamenti con il passaggio dei Canali Rai al DVB-T2 il 28 agosto 2024. Rai 2 trasmetterà le Olimpiadi in diretta non-stop dalle 8:45 alle 23, salvo inserire due telegiornali quotidiani intorno alle 13:00 e alle 20:30.