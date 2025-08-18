Digitale Terrestre: quando la ricerca dei canali può salvarti la visione

In questi giorni hai notato qualche problemuccio nel sintonizzare con il tuo telecomando alcuni canali del digitale terrestre? Forse alcuni hanno mostrato qualche segno di cedimento, presentando qualche problema di segnale ogni tanto e compromettendo così una visione piacevole delle trasmissioni? La ricerca dei canali, automatica o manuale, può salvarti da questi piccoli o grandi problemi.

Infatti, come avrai capito seguendo i nostri costanti aggiornamenti dedicati all’intrattenimento gratuito in Italia, la piattaforma DTT è spesso protagonista di modifiche legate a numerazione LCN nazionale e frequenze dei multiplex nazionali. Di conseguenza, anche i nostri apparecchi, siano essi televisori o decoder, hanno bisogno di essere aggiornati in base a queste modifiche.

La ricerca automatica dei canali è un’operazione facile e pratica da attuare. Il comando per avviarla lo si trova in tutti i dispositivi all’interno del menù impostazioni, alla sezione dedicata alla ricerca dei canali. Occorre solo fare attenzione a selezionare l’opzione legata al segnale digitale terrestre, altrimenti il sintonizzatore DVB-T e DVB-T2 non troverà nulla.

Digitale Terrestre: quando è utile effettuare una ricerca manuale dei canali

Una volta terminata la ricerca automatica dei canali, il tuo apparecchio dovrebbe presentarti la lista di tutti i canali del digitale terrestre disponibili nella tua zona che, rispetto alla numerazione LCN nazionale, dovrebbe differenziarsi solo per la presenza di alcuni canali regionali piuttosto di altri, le cui trasmissioni dipendono dall’area geografica di appartenenza.

Tuttavia, a volte è possibile che alcuni canali nazionali non vengano sintonizzati durante la ricerca automatica dei canali. La prima cosa da fare è avviarla di nuovo, verificando però che non ci sia maltempo e che le condizioni di ricezione del segnale e di trasmissione delle frequenze dell’antenna siano ottimali.

Se ancora una volta mancano alcuni canali del digitale terrestre allora dovrai avviare una ricerca manuale dei canali. In questo modo sarai tu a dover trovare manualmente il canale desiderato. Attingi dalle più recenti frequenze dei multiplex nazionali a disposizione al momento.