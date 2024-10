Difendi la tua privacy: rimuovi i tuoi dati dal web oggi stesso!

Difendere la propria privacy è uno degli obiettivi più importanti che ogni utente dovrebbe avere. I benefici sono molteplici, a partire da una vita digitale più sicura e l’addio alle chiamate indesiderate in arrivo a ogni ora del giorno.

C’è solo un problema: è più facile a dirsi che a farsi. Sì, sembra una frase fatta, ma in questo caso non lo è. D’altronde è quasi impossibile evitare di cedere i propri dati in maniera del tutto involontaria quando si è connessi alla rete Internet, tra pop-up dei cookie e accettazioni dei termini di utilizzo di un determinato servizio.

Se si vuole rimuovere con efficacia i propri dati personali dal web, una delle soluzioni più indicate è Incogni, il servizio che non appena trova una corrispondenza tra i dati in suo possesso e le informazioni personali dei suoi utenti richiede la loro rimozione ai data broker (società che raccolgono, memorizzano e vendono i dati lasciati involontariamente dagli utenti durante la loro navigazione sul web).

L’ultima offerta sul piano annuale di Incogni

In questi giorni Incogni è in offerta a metà prezzo in occasione del Mese della sicurezza informatica. I lettori di Punto Informatico possono però beneficiare di uno sconto esclusivo del 55% inserendo il codice promo CYBERDEAL, attivando così il piano annuale a 6,74 dollari al mese invece di 14,98 dollari. Inoltre, è possibile beneficiare di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Uno degli aspetti più interessanti del servizio è che continua a monitorare la situazione anche dopo aver ottenuto la cancellazione dei dati da parte dei data broker. Si tratta di un fattore fondamentale, in quanto questi soggetti potrebbero rientrare in possesso delle stesse informazioni ottenute in precedenza nelle settimane o nei mesi seguenti.

Maggiori dettagli sulla promozione a questa pagina del sito ufficiale Incogni.