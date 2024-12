Diffusore portatile Bose in maxi sconto: risparmi il 47% su Amazon

Per la musica in giro, sotto la doccia o semplicemente ovunque tu voglia, il diffusore portatile Bose SoundLink è perfetto. Oggi puoi acquistarlo in sconto su Amazon al prezzo eccezionale di soli 69 euro invece di 129,95, con spedizione Prime e possibilità di attivare il pagamento a rate al checkout scegliendo tra Cofidis o Amazon stessa.

Bose Soundlink: un suono meraviglioso ovunque ti trovi

Con Bose Soundlink non rinunci a nulla: hai la comodità di un diffusore portatile con la qualità di un sistema audio di qualità superiore. Questo piccolo gioiello è capace di offrire un suono potente e cristallino in ogni condizione di utilizzo, con bassi profondi per merito di un trasduttore progettato su misura e dei radiatori passivi.

Il dispositivo è altamente resistente e può affrontare ogni imprevisto: il cinturino in silicone è resistente agli strappi e puoi agganciarlo ovunque senza problemi. Il rivestimento in gomma, invece, lo protegge da urti, graffi e cadute, così che diventi il compagno ideale per ogni tua uscita.

Con la certificazione IP67 hai inoltre la certezza che sia protetto contro acqua, polvere e altre condizioni estreme. La batteria dura fino a 6 ore e puoi ricaricarla facilmente tramite il cavo micro-USB incluso nella confezione.

In una raffinata colorazione bianca, è la soluzione per avere la qualità audio Bose sempre con te spendendo poco: acquista adesso il diffusore Soundlink in offerta a soli 69 euro.