Digitale terrestre: 3 anni di garanzia per questo decoder da 28€

Lo colleghi al tuo televisore tramite porta SCART o HDMI e inizi da subito a vedere i canali del nuovo digitale terrestre. Pratico, immediato e resistente, il Decoder New Digital DVB-T2 è la scelta ideale per aggiornare vecchi TV al prossimo standard trasmissivo HEVC Main 10. Acquistalo subito su Amazon a soli 28 euro. Incluso nel prezzo hai 3 anni di garanzia sul prodotto.

Dotato di un praticissimo telecomando con batterie incluse, arriva a casa tua con spedizione gratuita già pronto per essere utilizzato. Tutto chiavi in mano, in meno di 5 minuti, avrai a disposizione la lista completa dei canali in chiaro, sia nazionali che regionali, elencati secondo la Numerazione LCN Nazionale. Semplice e intuitivo, è la scelta ideale per chi cerca la sostanza senza complicazioni.

Digitale terrestre: il Decoder New Digital ha 3 anni di garanzia

La particolarità del Decoder New Digital non è solo la sua capacità di dare nuova vita ai vecchi televisori rendendoli compatibili al nuovo digitale terrestre. Infatti, questo apparecchio ti viene fornito con una garanzia di 3 anni. Sinonimo di qualità e longevità, potrai dormire sonni tranquilli. Dotato di una pratica porta USB frontale, trasmette anche film, immagini e musica sul grande schermo.

Mettilo in carrello a soli 28 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

