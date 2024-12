Digitale Terrestre: addio a un canale mentre un altro cambia nome

La piattaforma digitale terrestre in Italia continua a essere la protagonista di numerose modifiche e di altrettanti aggiornamenti alla sua lista canali. Infatti, proprio in queste ultime ore, abbiamo assistito all’addio di un canale TV mentre un altro ha cambiato il suo nome. Due notizie importanti per il settore, ma anche per tutti coloro che ne seguono il palinsesto.

Al momento dovrebbe bastare la risintonizzazione automatica dei canali ad apportare questo modifiche nei televisori o decoder che ne sono compatibili. Infatti, grazie a questa tecnologia, in dotazione su tutti gli apparecchi recenti e di ultima generazione, tutti i canali vengono costantemente aggiornati alla più recente frequenza che ne trasmette tutte le novità.

Tuttavia, può succedere che questa non basti o non sia così solerte ad apportare le modifiche avvenute di recente sul digitale terrestre. Per questo consigliamo sempre di avviare regolarmente, almeno una volta al mese, una ricerca automatica dei canali. Questo permette in modo semplice e veloce di ottenere la più recente lista dei canali del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: un canale lascia la piattaforma

Addio a un canale TV che lascia la piattaforma, ma non le trasmissioni per i suoi telespettatori. Infatti, nelle scorse ore, la copia di PRIMA FREE, ovvero UNO TV è stata eliminata dal digitale terrestre. Quando era ancora attiva si trovava alla posizione LCN 231 del telecomando.

Alla posizione LCN 170 continua a essere presente e a trasmettere la sua programmazione PRIMA FREE, ora l’unico canale disponibile di questa emittente. La qualità con cui trasmette la sua programmazione è Mpeg-4 H.264 in definizione standard.

Un canale cambia nome

Mentre UNO TV lasciava la piattaforma digitale terrestre, copia di PRIMA FREE che continua a trasmettere sull’LCN 170, un canale stava cambiando nome. Stiamo parlando di FISHING TV, il canale tematico per gli appassionati di pesca, che ora è identificabile con ITALIAN FISHING TV.

Alla LCN 441, posizione del canale in questione, sono sempre disponibili contenuti in streaming grazie alla modalità HbbTV attiva. Ovviamente, per potervi accedere, è necessario avere un televisore o un decoder connesso a internet e compatibile con la tecnologia ibrida della piattaforma DTT.