Digitale terrestre: altri canali ora trasmettono in HD

L’avvicinarsi del nuovo standard DVB-T2 continua con una serie di aggiornamenti particolarmente interessanti per molti utenti. Sul digitale terrestre si sono appena aggiunti alla lista di quelli che trasmettono in qualità HD altri canali. C’è quindi movimento sulla piattaforma che, quasi ogni giorno, si arricchisce di novità interessanti. Questa volta i beneficiari di questo aggiornamento son tutti coloro che hanno accesso al Mux Locale 3 nella regione Lazio.

Il primo canale di cui stiamo parlando è Standby TV che si trova alla posizione 299 della numerazione LCN. Questo canale sta ora trasmettendo in H.256 HEVC HD con risoluzione massima a 1280 x 720 pixel. Non è il solo. Infatti, sempre nello stesso Mux, anche un altro canale è entrato nella lista. Si tratta di Rockaforte TV, alla numerazione LCN 110, che ora sta trasmettendo in H.256 HEVC con risoluzione massima a 1280 x 720 pixel.

Digitale terrestre: ricevi tutti gli aggiornamenti grazie a questo trucco

Aggiornare il proprio televisore o decoder alle novità del digitale terrestre è importantissimo per assicurarsi, come in questo caso, una trasmissione alla migliore qualità disponibile. Esiste un trucco per ottenere tutto questo senza fatica. Vai alle impostazioni del tuo apparecchio selezionando il menù dal tuo telecomando. Una volta aperta la finestra cerca la sezione “Canali” o “Ricerca Canali”. Selezionala e nel sotto menù seleziona “Risintonizzazione Automatica Canali“. Così il tuo dispositivo si aggiornerà autonomamente non appena avviene un cambiamento.

Invece, se il tuo apparecchio non dispone di questa funzione, puoi sempre forzare l’aggiornamento avviando la “Ricerca Automatica Canali“. La trovi sempre alla sezione “Canali” o “Ricerca Canali”. Una volta avviato il processo attendi qualche minuto. Il tempo necessario per trovare tutti i canali TV disponibili in quel momento. Al termine conferma la lista e l’ordine secondo la Numerazione LCN del Digitale Terrestre.