Digitale terrestre: su Amazon il decoder lo paghi 16€ con codice sconto

Per adeguarti all’arrivo del nuovo digitale terrestre oggi su Amazon risparmi ancora di più. Infatti, acquisti un fantastico decoder, tra i migliori, a 16 euro. Non ci credi? Allora metti subito nel carrello il Decoder DVB-T2 Leelbox a soli 16,99 euro, invece di 29,99 euro.

Questo super prezzo lo ottieni solo inserendo il codice “CU9IS4DE” nell’apposita sezione poco prima del check out. Si tratta di un’ottima opportunità Amazon per te che devi trasformare il tuo vecchio televisore in un apparecchio capace di trasmettere nuovamente tutti i canali TV.

Ricordati che per attivare questo speciale sconto, e portarti a casa un decoder a soli 16 euro, devi essere un cliente Amazon Prime. Iscriviti subito attivando la prova gratuita di 30 giorni. Potrai sperimentare tutti i vantaggi inclusi tra cui prezzi dedicati, consegna e reso gratuiti, Prime Video, Amazon Music e molto altro.

Digitale terrestre: il Decoder Leelbox non è solo risparmio, ma anche prestazioni

Scegliere l’apparecchio adatto per ricevere il nuovo digitale terrestre sul proprio vecchio televisore non è impresa facile. È possibile incappare in un prodotto di qualità mediocre che non riesce a sintonizzare bene i canali. Perciò affidati ad Amazon e acquista subito il Decoder DVB-T2 Leelbox a soli 16,99 euro, invece di 29,99 euro.

Otterrai questo prezzo speciale inserendo il codice “CU9IS4DE” prima del check out nell’apposita sezione posizionata sotto la modalità di pagamento scelta per questo ordine. Così facendo porterai a casa un ottimo prodotto al miglior prezzo.

Infatti, il Decoder Leelbox è molto potente, garantendo una buona ricezione dei canali del digitale terrestre. Inoltre, include anche la funzione di registrazione, una porta USB per riprodurre contenuti multimediali e il telecomando universale 2 in 1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.