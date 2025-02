Digitale Terrestre: ancora novità per due canali, ma una anche no

Il digitale terrestre in Italia è in costante evoluzione. Dopo circa un giorno di pausa, eccoci qui a parlare di novità per questa piattaforma. Oggi i protagonisti sono due canali presenti nel MUX D-FREE (MUX 3D-FREE), multiplex irradiato sul Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, mentre in altre regioni sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps).

La prima novità è anche piacevole e non condiziona l’esperienza utente nella visione delle trasmissioni se non a livello puramente estetico. Infatti, l’emittente BOM CHANNEL ha deciso di aggiornare il proprio logo identificato nelle trasmissioni al Logical Channel Number (LCN 68).

Sostanzialmente il precedente logo colorato di fucsia e viola, in dissolvenza verticale, è stato sostituito dal nuovo logo completamente bianco che, a sinistra del nominativo del canale, presenta ora il numero 68 in un elegante semicerchio. Nel caso ci fossero problemi di sintonizzazione, consigliamo di effettuare una risintonizzazione automatica del proprio apparecchio.

La seconda novità, non particolarmente felice, riguarda un’altra emittente del MUX D-DREE. Stiamo parlando dell’emittente CUSANO NEWS 7 che ha abbandonato l’alta definizione (HD) per le sue trasmissioni, adottando al momento la definizione standard (SD) con risoluzione video a 720 x 576 pixel. Gli esperti ancora non sanno la causa di questa modifica.

Digitale Terrestre: il MUX D-FREE aggiornato

A febbraio 2025 il multiplex nazionale del digitale terrestre è stato aggiornato. Vediamo ora, nello specifico, le novità apportate al MUX D-FREE nelle ultime ore.