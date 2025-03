Sul digitale terrestre arrivano due canali inediti

La piattaforma digitale terrestre è stata ancora protagonista di un aggiornamento particolarmente importante e interessante a livello nazionale. Infatti, due nuovi canali inediti hanno fatto capolino tra quelli già disponibili all’interno del Mux DFREE che, al momento, è così composto:

68 BOM CHANNEL

132 Lineagem

133 ArteIn

139 DELUXE 139

145 PADRE PIO TV

149 PRIMASET

151 EQUtv

152 Tesory Channel

157 Fascino TV

165 Canale 165

166 OrlerTV

168 CANALE168

169 CANALE169

170 PRIMA FREE

220 AP CHANNEL

222 RADIO ROMA NETWORK

225 Teleshopping

228 Tesory Channel

234 CUSANO NEWS 7

240 GENIUS 240

242 SICILIA 242

244 BABEL

248 TCI

251 MOMENTO TV

253 Radio Radio TV

254 ADNPLAY

255 Maria Vision

256 Onair TV

262 Byoblu

264 NTR RADIO 264 MUSIC TV

269 269ITALIA

402 My Plus TV

833 SUPERSiX TV

825 Radio Margherita Più

I due nuovi canali li trovi in grassetto nell’elenco qui sopra riportato. La particolarità dell’aggiornamento è che, una volta attive le programmazioni, questi trasmetteranno tramite la nuova tecnologia ibrida HbbTV del digitale terrestre. Di conseguenza, solo gli apparecchi compatibili con questa tecnologia sono in grado di sintonizzare e trasmettere il loro contenuto.

Due nuovi canali HbbTV sul digitale terrestre: Onair TV e My Plus TV

Tutti e due i nuovi canali in HbbTV, approdati sul digitale terrestre nelle ultime ore, fanno parte del Mux DFREE nazionale. Per riceverli entrambi e preparare il tuo televisore o decoder alla trasmissione delle loro programmazioni, quando saranno disponibili, devi verificare che la tua connessione a internet sia attiva ed effettuare una risintonizzione automatica dei canali.

Onair TV è disponibile all’LCN 256 del Mux DFREE. Al momento la schermata è nera con una scritta che avverte: “Attendi – Verifica la tua connessione per la visione del canale”. Al momento della scrittura ancora nessun contenuto viene trasmesso da questo canale HbbTV.

My Plus TV è disponibile all’LCN 402 del Mux DFREE. Come il precedente, anche questo canale al momento non sta trasmettendo alcun contenuto. Diversamente però presenta due riquadri, Plus TV Motori e Plus TV Sport, su sfondo uno sfondo color pastello con il logo dell’emittente.