Digitale terrestre, assenza di segnale: su Amazon trovi la soluzione

Il nuovo digitale terrestre sta portando con sé gioie e dolori. Tutti coloro che riescono a vedere al meglio i nuovi canali in HD sono sicuramente soddisfatti dato che, in linea di massima, la qualità di trasmissione delle immagini, forse un po’ meno quella dell’audio, è migliorata.

Al contrario, ci sono diversi utenti che non se la stanno passando bene. Uno dei problemi più diffusi che si è manifestato dopo il recente refarming del digitale terrestre, è la perdita di segnale. Infatti, diversi cittadini lamentano un notevole calo che non permette una visione piacevole dei canali.

Se il problema è questo, su Amazon si possono trovare alcune soluzioni economiche per tutte le tasche e necessità. Una di queste è l’amplificatore di segnale AMP20 della Meliconi. Attualmente lo acquisti a 25 euro ed è un dispositivo da interno.

Ciò vuol dire che dovrai collegarlo prima al cavo dell’antenna e successivamente alla televisione o al decoder. Così potrà ricevere le trasmissioni e amplificarne il segnale. Questo dispositivo integra anche un ottimo filtro LTE che in pratica evita le interferenze causate dai nostri smartphone o da una connessione dati.

Quando è utile l’amplificatore da interno AMP20? Fondamentalmente quando il televisore o il decoder presente in un’abitazione è uno solo. Altrimenti, se fossero di più se ne dovrebbe acquistare uno per apparecchio. In questo caso, però, esiste un’altra ottima soluzione.

Digitale terrestre: gli amplificatori di segnale

Non esistono solo amplificatori di segnale per il digitale terrestre da interno. Infatti, in commercio si trovano anche da esterno. Questi sono molto utili se si desidera amplificare il segnale per migliorare la trasmissione dei canali quando in casa ci sono più televisori o decoder.

In questo modo, il problema verrebbe risolto a monte, perché si tratta di un dispositivo che va installato vicino all’antenna, al quale poi collegare il cavo destinato all’abitazione. Su Amazon lo trovi a un costo leggermente superiore rispetto a quello da interno.

Infatti, PATABIT Amplificatore Antenna TV da Palo costa 27,98 euro. Compatibile con il nuovo digitale terrestre, anche in questo caso è presente un comodo filtro LTE che va a schermare il segnale da possibili interferenze provocate dai dispositivi mobili.

Che tu scelga un amplificatore di segnale da interno o uno da esterno, andrai comunque a risolvere il problema causato dal nuovo digitale terrestre con meno di trenta euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.