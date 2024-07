Digitale terrestre: chi può ricevere un decoder gratis

Il 28 agosto 2024 alcuni canali Rai passeranno al DVB-T2. Niente più scampo per quei cittadini che ancora non hanno aggiornato il loro apparecchio alla nuova tecnologia. L’unica soluzione possibile è acquistare un nuovo televisore o decoder compatibili al prossimo standard trasmissivo del digitale terrestre. Esiste però un aiuto ancora disponibile messo a disposizione dal governo.

Stiamo parlando del Bonus Decoder a casa. Si tratta di un’iniziativa ancora attiva che prevede la spedizione di un decoder gratuito direttamente a casa. Una possibilità molto utile per dare nuova vita al proprio televisore che, ancora in buone condizioni, non è in grado di ricevere la nuova tecnologia con gli standard trasmissivi di ultima generazione:

Il Bonus – viene spiegato sul sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia e può essere richiesto dai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20 mila euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Digitale terrestre: come richiedere il decoder gratis

Se hai un’età superiore o pari a 70 anni con reddito uguale o inferiore a 20 mila euro puoi richiedere un decoder gratis. Ti verrà spedito da Poste Italiane gratuitamente e potrai installarlo al tuo televisore per aggiornarlo alle nuove tecnologie della piattaforma digitale terrestre. Puoi fare richiesta nelle seguenti modalità, elencate anche alla pagina dedicata del sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

chiamando il numero 800 776 883 , selezionando la sezione dedicata alla consegna a domicilio dei Decoder TV, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18, esclusi i festivi;

, selezionando la sezione dedicata alla consegna a domicilio dei Decoder TV, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18, esclusi i festivi; recandoti presso uno dei 13 mila uffici postali negli orari di apertura;

negli orari di apertura; sul portale www.prenotazionedecodertv.it.

Per tutti gli aventi diritto è disponibile anche un’assistenza dedicata che seguirà passo passo il processo di installazione del decoder al televisore.