Digitale terrestre: come avere canali illimitati sul tuo apparecchio

Il digitale terrestre è una piattaforma ricca di canali gratuiti per un intrattenimento illimitato. Poter accedere a tutti i canali in modo illimitato e senza problemi non è un sogno, ma una realtà. Tutto questo nonostante l’arrivo del nuovo standard DVB-T2 che sta oscurando diversi canali su televisori e decoder incompatibili con questo standard.

Ci sono circa 1000 canali disponibili tra quelli nazionali e locali ordinati secondo la numerazione LCN nazionale digitale terrestre. Questa lista permette di trovare qualsiasi canale in modo facile e veloce perché ha la stessa numerazione in tutta Italia. Si aggiorna regolarmente e per questo alcuni canali potrebbero scomparire alla vista.

Esiste però un metodo infallibile per avere tutto a portata di telecomando, anche quando la lista canali subisce delle modifiche e delle variazioni sia a livello numerico che di frequenza. Vediamo insieme cosa è importante fare per continuare a vedere sempre tutti i canali e il loro contenuti senza problemi o disagi.

Digitale terrestre: accedi a tutti i canali senza problemi

Grazie alla piattaforma digitale terrestre oggi abbiamo la possibilità di vedere tantissimi contenuti di intrattenimento in modo gratuito. Le nuove tecnologie, che uniscono trasmissione del segnale a connessione internet, offrono per alcuni canali contenuti aggiuntivi e programmazioni extra grazie a una connessione dati. Ma come possiamo avere tutti i canali TV sempre disponibili nonostante modifiche o aggiornamenti?

Esiste un’impostazione in tutti i televisori e i decoder che permette di ricevere tutti i canali in qualsiasi momento, nonostante eventuali modifiche. Diverse volte ne abbiamo parlato. Si tratta della “Risintonizzazione automatica dei canali“. Si trova nelle impostazioni del proprio apparecchio alla sezione “Ricerca canali“. Va attivata così che possa lavorare in futuro.

Inoltre, un altro segreto importante per ricevere tutti i canali del digitale terrestre, è quello di avviare almeno una volta la “Ricerca automatica dei canali“. Si tratta di un procedimento che resetta tutto quello che era stato memorizzato prima, cercando ex novo tutti i canali disponibili nella tua zona. Questa operazione andrebbe fatta preferibilmente in situazioni di bel tempo così che le il segnale possa arrivare al meglio.