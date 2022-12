Digitale terrestre: come avviare la ricerca manuale dal 20 dicembre

Il nuovo digitale terrestre è in arrivo. Mancano pochissimi giorni all’inizio dell’anno nuovo. Essendo oramai alle porte gennaio 2023 ci aspettiamo che presto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunichi la data del prossimo e definitivo switch off che ci traghetterà allo standard DVB-T2 – HEVC Main 10 fino a nuova tecnologia.

L’ultima tappa era lo spegnimento dei canali rimasti a trasmettere con codifica Mpeg2 in data 20 dicembre 2022. Da quel giorno la piattaforma televisiva è cambiata profondamente. Infatti, chi non ha ancora provveduto all’acquisto di un apparato compatibile al DVB-T2 ormai non ha più la possibilità di accedere ad alcun canale.

Le cose cambiano se, nonostante tu abbia tutti gli apparecchi compatibili al nuovo digitale terrestre, dal 20 dicembre non riesci a ricevere alcuni canali TV. In questo caso il problema non è dovuto al dispositivo, televisore o decoder, ma alla ricezione dei canali. Puoi risolvere in due modi.

Digitale terrestre: torna a vedere tutti i canali con la risintonizzazione

La prima soluzione, che ti consigliamo per tornare a vedere tutte le trasmissioni, è di effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si tratta di un’operazione molto rapida che richiede solo pochi minuti del tuo tempo.

Il vantaggio è che, facendola regolarmente o impostando un aggiornamento automatico nel tuo decoder o televisore, avrai sempre la lista canali aggiornata e le ultime frequenze attive. In questo modo dovresti risolvere la causa che porta alla perdita di alcuni canali che prima vedevi senza problemi.

Come effettuare una ricerca manuale dei canali dopo il 20 dicembre 2022

Se il problema persiste, perché non riesci a ricevere uno o pochi canali, potresti provare con la ricerca manuale attivabile su qualsiasi dispositivo compatibile con il nuovo digitale terrestre. Si tratta di un’operazione delicata che richiede un po’ più di attenzione.

Una volta avviata dal telecomando della TV o del decoder, dovrai inserire i dati precisi che trovi nella lista qui sotto. Si tratta della Composizione MUX Nazionale aggiornata al 21 dicembre 2022, data in cui gli ultimi canali con codifica Mpeg2 sono stati definitivamente spenti.

MUX R RAI (DVB-T2)

Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 – (Disponibili 19.91 Mbps)

Rai 1 HD (LCN 1)

Rai 2 HD (LCN 2)

Rai 3 TGR Regione (LCN 3)

Rai 3 TGR Regione (LCN 3)

Rai 3 TGR Regione (LCN 3)

Rai News 24 (LCN 48)

Rai 3 HD (LCN 203)

Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)

Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)

Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)

MUX A RAI (Digitale Terrestre)

Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 – (Disponibili 19,91 Mbps)

Rai Movie (LCN 24)

Rai Premium (LCN 25)

Rai Gulp (LCN 42)

Rai YoYo (LCN 43)

Rai Storia (LCN 54)

Rai Sport + HD (LCN 58)

Rai 4K*** (LCN 101)

Rai 3 SD (provvisorio) (LCN 503)

Rai Radio 1 (LCN 701)

Rai Radio 2 (LCN 702)

Rai Radio 3 (LCN 703)

Rai Gr Parlamento*** (LCN 704)

Rai Isoradio*** (LCN 705)

Rai Radio 3 Classica*** (LCN 706)

Rai Radio Kids*** (LCN 707)

Rai Radio Live*** (LCN 708)

Rai Radio Techete’*** (LCN 709)

Rai Radio Tutta Italiana*** (LCN 710)

Rai Radio 1 Sport*** (LCN 711)

No Name Radio powered by Rai*** (LCN 712)

MUX B RAI (DVB-T2)

Ch 40 (Freq 626 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 – (Disponibili 19,91 Mbps)

Rai 4 (LCN 21)

Rai 5 (LCN 23)

Rai Scuola (LCN 57)

Rai 3 HD (LCN 103)

Rai Radio 2 Visual (LCN 202)

Rai 1 SD (provvisorio) (LCN 501)

Rai 2 SD (provvisorio) (LCN 502)

RTV San Marino (LCN 831)

MUX MEDIASET 1 (Digitale Terrestre)

Ch 46 (Freq 674 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 – (Disponibili 24,88 Mbps)

Iris HD (LCN 22)

27Twentyseven HD (LCN 27)

La5 HD (LCN 30)

Mediaset Italia2 HD (LCN 49)

TGCOM24 HD (LCN 51)

RADIO 105 (LCN 66)

R101 TV (LCN 67)

Radio R101 (LCN 771)

Radio Monte Carlo (LCN 772)

RADIO 105 (LCN 785)

VIRGIN RADIO (LCN 786)

MUX MEDIASET 2 (DVB-T2)

Ch 36 (Freq 594 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 – (Disponibili 24,88 Mbps)

QVC HD (LCN 32)

Cine34 HD (LCN 34)

Focus HD (LCN 35)

TOPcrime HD (LCN 39)

Boing (LCN 40)

Boing Plus (LCN 45)

Cartoonito (LCN 46)

MUX MEDIASET 3 (Digitale Terrestre)

Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 – 538 Mhz – 38 – 610 Mhz; in Sicilia Ch 24 – 498 Mhz; in Calabria Ch 24 – 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 – (Disponibili 22,39 Mbps)

Rete4 HD (LCN 4)

Canale5 HD (LCN 5)

Italia1 HD (LCN 6)

20 Mediaset HD (LCN 20)

Mediaset Extra HD (LCN 55)

Test HEVC main10* (LCN 200)

MUX D-FREE (MUX 3D-FREE)

Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 – (Disponibili 24,88 Mbps)

BOM CHANNEL (LCN 68)

ArteInvestimenti (LCN 133)

DELUXE 139 (LCN 139)

PADRE PIO TV (LCN 145)

EQUtv (LCN 151)

FASCINO TV (LCN 157)

PRIMA FREE (LCN 170)

FASCINO TV (PRIMA FREE) (LCN 231)

CUSANO NEWS 7 (LCN 234)

DONNASHOPPING (FASCINO TV) (LCN 255)

ZONA DAZN 2 (LCN 415) In HEVC

Sky Sport Uno HD (LCN 472) In HEVC

Sky Sport Calcio HD (LCN 473) In HEVC

MUX CAIRO DUE (DVB-T2)

Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 – (Disponibili 22,39 Mbps)

LA7 HD (LCN 7)

LA7d (LCN 29)

DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62)

ALMA TV (LCN 65)

LA7 (LCN 107)

ITALIA 121 (LCN 121)

ARTE ITALIA 124 (LCN 124)

ARTE ITALIA 125 (LCN 125)

ITALIA 126 (LCN 126)

ITALIA 127 (LCN 127)

ITALIA 134 (LCN 134)

ITALIA 135 (LCN 135)

ITALIA 136 (ARTE ITALIA 125) (LCN 136)

TELECAMPIONE (LCN 138)

ITALIA 142 (ARTE ITALIA 124) (LCN 142)

ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143)

ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148)

ITALIA 154 (ITALIA 126) (LCN 154)

ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155)

ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)

ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159)

ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)

ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161)

CANALE 163*** (LCN 163)

ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164)

CANALE 165 (TELECAMPIONE) (LCN 165)

AP CHANNEL*** (LCN 220)

AMICI PER L ITALIA*** (LCN 222)

CANALE 232*** (LCN 232)

ITALIA 241 (ITALIA 126) (LCN 241)

PAROLE DI VITA (LCN 245)

PROMO SPORT*** (LCN 250)

ZONA DAZN (LCN 414)

PREMIO TIME*** (LCN 441)

LA7 Test (LCN 829)

Caccia e Pesca*** (LCN 888)

LA7 TEST (LCN 907)

LA7 Servizi on demand (LCN 929)

LA7 on demand (LA7) (LCN 997)

LA7 TEST (LCN 998)

LA7 TEST (LCN 999)

MUX PERSIDERA1 (Digitale Terrestre)

Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 – (Disponibili 24,88 Mbps)

NOVE (LCN 9)

Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)

HGTV – Home&Garden (LCN 56)

Motor Trend (LCN 59)

SPORTITALIA HD (LCN 60)

CAMPIONESPORT (LCN 61,561)

Deejay TV HD (LCN 69,569)

ITALIA CHANNEL (LCN 123)

GOLD TV ITALIA (LCN 128)

LA 4 ITALIA (LCN 129)

CHANNEL 24 (LCN 130)

RETE ITALIA (LCN 131)

LINEAGEM (LCN 132)

INLINEA TV (LCN 137)

LINEA ITALIA (LCN 140)

Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)

FIRE TV (CHANNEL 24) (LCN 147)

Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)

TV 153 (LA 4 ITALIA) (LCN 153)

CANALE 162 (LA 4 ITALIA) (LCN 162)

Mediatext.it (ITALIA CHANNEL) (LCN 166)

PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)

PROMO TRAVEL (LINEA ITALIA) (LCN 205)

PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)

PROMO LIVING (INLINEA TV) (LCN 207)

CANALE 230 (INLINEA TV) (LCN 230)

CANALE 235 (LINEA ITALIA) (LCN 235)

CANALE 239 (LCN 239)

CANALE 242 (RETE ITALIA) (LCN 242)

TCI (LCN 248)

PIANETA TV (ITALIA CHANNEL) (LCN 251)

RADIO RADIO TV (LCN 253)

Byoblu (LCN 262)

CUSANO ITALIA TV (LCN 264)

RDS Social TV (LCN 265)

Radio Capital (LCN 713)

Radio Deejay (LCN 714)

Radio m2o (LCN 715)

Radio Maria (LCN 789)

MUX PERSIDERA2 (DVB-T2)

Ch 48 (Freq 690 Mhz) o Ch 42 (Freq 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 – (Disponibili 24,88 Mbps)

TV8 HD (LCN 8)

Cielo (LCN 26)

TV2000 (LCN 28)

K2 (LCN 41)

frisbee (LCN 44)

Super! (LCN 47)

Sky TG24 (LCN 50)

SUPERTENNIS (LCN 64)

RadioItaliaTV (LCN 70)

RADIO KISS KISS TV (LCN 158)

VH1 (LCN 167)

RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)

R Italia SMI (LCN 770)

VH1 On Demand (LCN 867)

TV8 News On Demand

VH1 on demand (LCN 967)

MUX PERSIDERA3 (Digitale Terretre)

Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 – (Disponibili 24,88 Mbps)

Real Time (LCN 31)

Food Network (LCN 33)

RTL 102.5 (LCN 36)

Warner TV (LCN 37)

GIALLO (LCN 38)

DMAX (LCN 52)

GM24.IT (LCN 63)

ORLER TV (LCN 144)

WELCOME IN*** (LCN 226)

RTL 102.5 NEWS (LCN 233)

RADIO LIBERTA’*** (LCN 252)

RADIOFRECCIA (LCN 258)

BIKE*** (LCN 259)

BFC*** (LCN 260)

RADIO ZETA (LCN 266)

RTL 102.5 (LCN 736)

Legenda: * Canale visibile solo sui decoder/tv DVB-T2 HEVC main10; *** Canale visibile in streaming tramite HbbTV.

