Digitale terrestre: come ricevere tutti i canali TV oggi

La piattaforma digitale terrestre nell’ultimo anno è stata protagonista di numerosi aggiornamenti. Da ultimo, il 21 dicembre 2022, lo spegnimento dei canali Mpeg2 rimasti. Il passaggio allo standard trasmissivo DVB-T2 è sempre più vicino, anche se ci sono ancora alcune questioni da risolvere.

Come oggi puoi ricevere tutti i canali TV in chiaro? Una domanda che merita più di una risposta, a seconda di alcune macro situazioni maggiormente comuni che gli utenti si trovano a dover affrontare. Ad esempio, se ancora non ti sei adeguato alla nuova tecnologia con un apparecchi di ultima generazione ciò è impossibile.

Quindi, se questa è la tua situazione, per ricevere tutti i canali TV dovrai acquistare un apparato compatibile con il nuovo digitale terrestre. In commercio ce ne sono tanti, ma su Amazon trovi i migliori prodotti a prezzi molto convenienti. Ad esempio, se il tuo televisore è ancora in buone condizioni, puoi optare per l’acquisto di un decoder.

Il vantaggio è che non dovrai cambiare televisore rottamandolo, ma potrai dargli nuova vita collegando questo dispositivo.

Digitale terrestre: come ottenere la lista dei canali TV aggiornata

Riuscire a ricevere tutti i canali TV in chiaro significa ottenere la lista aggiornata alla Numerazione LCN Nazionale. Se i tuoi apparati sono tutti compatibili con il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 e non hai problemi di segnale allora devi avviare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre.

Questo procedimento è molto semplice e veloce, dura poco più di un minuto. Tuttavia, è molto importante per avere tutte le trasmissioni aggiornate alle ultime frequenze. Inoltre, effettuare una risintonizzazione regolare garantisce anche una migliore ricezione delle immagini e dell’audio, scongiurando fastidiose interferenze.

Invece, se il problema è la ricezione del segnale dovresti verificare la lunghezza dei collegamenti. In pratica, se il cavo dell’antenna che va dalla presa al televisore è molto lungo o si sdoppia per raggiungere due televisori potresti avere una perdita di segnale.

In questo caso, per ricevere tutti i canali TV ti consigliamo di acquistare un amplificatore di segnale da interni. Migliorando la qualità del segnale, è in grado di trasmettere le trasmissioni del digitale terrestre fino a un massimo di 2 televisori contemporaneamente.

Approfitta subito dell'offerta che trovi su Amazon.

