Digitale terrestre: come ritrovare i canali scomparsi

L’arrivo delle ultime novità sulla piattaforma digitale terrestre con l’aggiornamento della lista canali secondo la Numerazione LCN Nazionale ho portato un po’ di scompiglio. Sono diversi gli utenti che lamentano la perdita di alcuni canali TV altrimenti disponibili. La prima cosa che devi verificare è la compatibilità del tuo televisore con i nuovi standard.

Attualmente sono rimasti solo i canali con codifica Mpeg4, perciò è necessario essere dotati di un apparecchio compatibile con il DVB-T2 – HEVC Main 10, anche se attualmente non è ancora attivo. Un modo economico per aggiornare il tuo vecchio televisore è acquistare un decoder su Amazon. Ce ne sono molti in offerta.

Per qualità e funzioni incluse ti consigliamo il Decoder Humax 9-00142 a un prezzo speciale. Di facile installazione, puoi collegarlo o tramite porta HDMI, per vedere le immagini in qualità HD 1080p, oppure tramite presa SCART TV, se il tuo apparecchio è particolarmente datato o vuoi risparmiare sull’utilizzo delle porte HDMI per altri dispositivi.

Digitale terrestre: trova i canali che hai perso

Una volta appurato che il tuo televisore o decoder è compatibile con il nuovo standard trasmissivo, la soluzione per ritrovare i canali che hai perso è una sola: effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si tratta di un’operazione veloce che dura pochissimi minuti. Questo aggiornerà le frequenze della tua lista canali.

Così avrai tutti i canali TV aggiornati. Probabilmente riuscirai anche a ritrovare quelli che si erano persi durante i vari aggiornamenti avvenuti in questi giorni sulla piattaforma. Purtroppo, in alcuni casi potrebbe non essere la soluzione a causa di altri problemi come, ad esempio, il segnale debole.

Se fosse questo il problema, puoi risolvere con un amplificatore di segnale da interno. Su Amazon trovi il Meliconi AMP200 che, con una ventina di euro circa, evita la dispersione del segnale se il collegamento dall’antenna al televisore è troppo lungo o se sono due gli apparecchi a ricevere il segnale.

