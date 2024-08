Digitale terrestre: come scegliere il decoder DVB-T2 giusto

Diversi canali TV il 28 agosto 2024 passeranno al nuovo standard DVB-T2 del digitale terrestre e se il tuo televisore non è compatibile con questa tecnologia dovrei provvedere un decoder. Questa soluzione è perfetta se il tuo televisore è ancora in buone condizioni e non sei disposto a spendere centinaia di euro per adeguarti a questo passaggio. Solitamente con una ventina di euro ottieni un ottimo apparecchio. Ma come puoi scegliere il Decoder giusto?

Esistono tantissimi Decoder DVB-T2 Digitale Terrestre in commercio. Ecco perché potrebbe non essere così facile scegliere quello corretto per le tue esigenze. In questo articolo abbiamo voluto elencare le caratteristiche principali di questi dispositivi per aiutarti nella scelta consapevole e maggiormente compatibile con le tue aspettative. Vediamo insieme quindi come puoi scegliere quello giusto per te.

Decoder Digitale Terrestre DVB-T2: guida alla scelta

Tutti i Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 hanno il compito di ricevere il segnale dall’antenna e trasmetterlo sotto forma di immagine e audio al televisore. Possono farlo in due modi differenti. Verifica sempre le porte disponibili nel tuo televisore. Solitamente, se è abbastanza recente, sarà dotato di una porta HDMI, ideale per avere una maggiore qualità visiva. Altrimenti, se ne è sprovvisto, dovrai optare per un decoder che ha anche una presa SCART.

Dopo esserti accertato del collegamento al tuo televisore, verifica anche la facilità d’uso e di installazione. Esistono decoder molto pratici e immediati che, alla prima accensione, avviano automaticamente la ricerca dei canali disponibili nella tua zona. Controlla anche che sia compatibile con la Numerazione LCN Nazionale, per avere i canali organizzati secondo l’elenco ufficiale. Inoltre, verifica che ci sia la funzione “risintonizzazione automatica dei canali“. Così ogni modifica verrà aggiornata in tempo reale senza che tu faccia niente.

Se sei interessato a sfruttare le nuove tecnologie di trasmissione, alcuni canali ne sono già provvisti, devi poter collegare il tuo nuovo Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 a internet. Così potrai accedere ai servizi interattivi e alle piattaforme di streaming live e on demand senza dover acquistare altri dispositivi. Scegli anche un decoder con porta USB se vuoi vedere contenuti in modo semplice e veloce trasformando il tuo televisore in un mediaplayer.

Infine, non di poca importanza, è bene anche scegliere un decoder in base al telecomando. Infatti, molti hanno in dotazione un telecomando universale 2 in 1. Questo ti permette di mandare in pensione quello della televisione e usare solo un telecomando per entrambi gli apparecchi (televisore e decoder). Meno confusione e più praticità.