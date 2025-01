Digitale Terrestre: come sfruttare il nuovo standard DVB-I Mediaset

Mediaset, pioniere in Europa, ha avviato una sperimentazione su vasta scala che coinvolge circa 100mila televisori sul territorio italiano. La sperimentazione vede protagonista il nuovo standard DVB-I (Digital Video Broadcasting – Internet) che, sul digitale terrestre, integra la trasmissione tradizionale con lo streaming via internet.

Si tratta di una tecnologia innovativa che promette di rivoluzionare il modo in cui fruiamo dei contenuti televisivi. L’emittente italiana ha spiegato che si tratta di “un nuovo standard internazionale che consente di ricevere i canali TV via internet nelle normali numerazioni dei nostri TV di casa, senza dover necessariamente accedere alle applicazioni dei singoli editori televisivi”.

Inoltre, grazie allo standard DVB-I, “per chi non riceve tutti i canali del digitale terrestre, sarà così possibile ricevere via internet i canali mancanti e sintonizzarli alla stessa numerazione dei canali DTT vedendoli alla massima qualità HD o 4K”, ha aggiunto Mediaset.

La sperimentazione del nuovo standard DVB-I sulla piattaforma del digitale terrestre, da parte di Mediaset, ha almeno quattro obiettivi principali.

L’introduzione futura dello standard DVB-I nel mondo della televisione digitale terrestre italiana potrebbe portare a una maggiore flessibilità nella distribuzione dei contenuti, permettendo ai broadcaster di ottimizzare l’uso delle reti disponibili. Inoltre, potrebbe anche portare all’introduzione di nuove funzionalità avanzate per una personalizzazione di contenuti e l’introduzione della pubblicità mirata.

Infine, una transazione graduale verso un ecosistema televisivo completamente ibrido potrebbe portare a colmare quel divario tra chi riceve senza problemi tutti i canali del digitale terrestre e chi, invece, si trova in zone penalizzate dal segnale.

Mediaset ha spiegato come sfruttare il DVB-I del digitale terrestre in una nota ufficiale.

Se hai già un televisore abilitato al nuovo standard di trasmissione della TV via Internet (DVB-I) e vuoi partecipare alla sperimentazione, ti basta reinstallare la lista canali e scegliere di abilitare anche la ricezione dei canali via Internet. Se invece hai un televisore non ancora compatibile con il nuovo standard trasmissivo, continuerai a ricevere come sempre i canali via digitale terrestre anche al 505,506,504 e 520.